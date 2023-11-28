高空拋磚故意砸死人 嫌：想死不敢跳樓 求判死

小婁生前的照片。（取材自微博）

吉林省長春市今年6月發生一起高空拋物砸死人的案件，28歲北京 女子小婁（化名）到長春遊玩，在萬達廣場小吃街被一塊從高空拋下來的磚頭砸中，不幸離世。嫌犯是租住在萬達公寓的江西籍男子周某，到案後，他向警方坦承，「自己想死不敢跳樓，所以想丟磚頭砸死人，砸到誰算誰，之後被公安機關抓走後執行死刑」。

上游新聞報導，6月22日是端午 小長假的第一天，小婁從北京到長春與高中好友相聚，並在萬達公寓內的一家民宿 入住。當晚10點半左右，小婁到樓下小吃街，出門後不久三塊磚頭從天而降，其中一塊砸到她的額頭。小婁慘叫一聲後便倒在地上，送醫的路上失去生命徵象。

當晚，警方逮捕了住在公寓的23歲周某，他在案發五天前剛從外地搬進此公寓，這幾天，他曾十幾次在公寓高層向下投擲磚頭、裝滿水的水桶、罐裝可樂等物品。

據了解，周某十幾歲輟學，曾長期依賴父母提供生活費用。事發前，他吃飯花光身上最後幾十元後返回公寓，並撿拾磚頭，從高空拋下。隨後，他聽見樓下傳來尖叫聲，並趕到一樓查看，確認砸到人後，自行前往派出所投案。

到案後，周某供述，「我活著沒意思，想要跳樓，但是跳樓時又害怕」，並稱「希望安樂死」（被判處死刑後）。

11月27日，吉林省長春市中院公開審理此案，檢方求處死刑，被告周某對檢方指控的犯罪事實及罪名無異議，法官宣布，擇期宣判。

小婁的姊姊表示，此案結審後將繼續追究萬達廣場、物業方、小吃街管理方等方面的責任。「這件事不僅僅是針對我妹妹，而是涉及每一個人頭頂的安全」。