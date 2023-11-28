我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

州參議員曲怡文提案 加強紐約電單車店消防

葛謨出山選紐約市長？ 亞當斯不以為然

貴州傳擄人「搶親」？ 外地人搞烏龍 當事女子：我是自願婚嫁

中國新聞組／北京28日電
貴州傳出一村莊又現「搶親」陋習，網友發文引發熱，圖為網傳部分內容。（取材自齊魯晚報）
貴州傳出一村莊又現「搶親」陋習，網友發文引發熱，圖為網傳部分內容。（取材自齊魯晚報）

中國一名女網友日前發表一篇標題為「現實版《盲山》，我在貴州親歷搶親」的帖子，文中寫道她在貴州榕江縣某村子看到一群村民將女子拉扯進某男子家中，「搶親」男子母親拽著女孩不讓其離開，該女孩哭泣並表示「不想呆在這裡」。女網友發文後掀起各界熱議，當事女子出面澄清，稱和男方是多年戀人，自己是「自願婚嫁」。

來源：YouTube

齊魯晚報報導，博主小魚（化名）日前在網路上發文，稱親眼在在貴州省榕江縣一村落看到「搶親事件」，女子被一群村民拉扯進某男子家中，哭著說「不想呆在這裡」並向朋友發消息求助。小魚還稱自己也遭威脅「再待在這裡，把妳也搶走」，小魚隨後離開該村落，並將過程分享到網路上，引發熱議。

當地宣傳部門、警方調查後，發現是誤會一場，「搶親」事件當事人潘小姐也澄清，自己和男方戀愛多年，當天是訂婚夜。

據報導，潘小姐對於網傳內容表示生氣，並說，「她誤會我了，她發這些也沒有問我們當事人，我們這邊的風俗習慣她又不了解。 」潘女稱自己與男子是自願婚嫁，也否認曾發手機消息求助親友。

榕江縣委宣傳部表示，當地對移風易俗做得非常好，相較於以前，當地民眾法律意識也增強了，文明程度已經提高一大截；該博主不了解當地風俗，「村裡面青年熱情比較高漲」，誤以為發生搶親事件。

榕江縣興華派出所也回應，當事人是自由戀愛結婚，但苗族有拉人的習慣，「拉一下表示女方金貴。」對於帖子中提到女孩哭泣，工作人員解釋這是風俗的一部分，女孩離開娘家都會哭泣表示不捨。

貴州傳「搶親」事件竟是烏龍一場，當事人發聲表示是「自願婚嫁」，圖為雙方親友聚會。...
貴州傳「搶親」事件竟是烏龍一場，當事人發聲表示是「自願婚嫁」，圖為雙方親友聚會。（齊魯晚報／照片由榕江縣興華派出所提供）

上一則

靠3根手指帶貨 漸凍人網紅「堅強卓君」40歲逝世

延伸閱讀

貴州64歲翁體內誤塞8.4公分鋼球 醫師切直腸取物助脫險

貴州64歲翁體內誤塞8.4公分鋼球 醫師切直腸取物助脫險
吉林農婦生10孩、死4個 最小女嬰腋下潰爛 網：想起徐州鐵鍊女

吉林農婦生10孩、死4個 最小女嬰腋下潰爛 網：想起徐州鐵鍊女
貴州村超較勁明星港足隊 當家射手：感受到香港熱情

貴州村超較勁明星港足隊 當家射手：感受到香港熱情
貴州新人席開100桌 全村1000人無人到場 成最尷尬婚禮

貴州新人席開100桌 全村1000人無人到場 成最尷尬婚禮

熱門新聞

中國外交部發言人毛寧稱，外界對於阿根廷外事顧問的訪問內容存在「誤讀」。（美聯社）

阿根廷停止與中方合作？中國外交部：將是外交嚴重錯誤

2023-11-21 11:38
示意圖，近日北京氣溫驟降，圖為11月22日的北京街頭。（Getty Images）

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

2023-11-22 23:36
中國多位鋼鐵企業人士25日表示，2023年鋼鐵行業遭遇近五年來最嚴重的挑戰。(路透)

利潤萎縮 中鋼企嘆2023年遭遇近5年最嚴重挑戰

2023-11-26 10:21
網紅夫妻檔「國岳夫婦」疑陷入醜聞。(取材自微博)

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

2023-11-25 08:30
牛騰宇被指觸犯了中國第一家庭。(取材自法廣網/ 牛騰宇母親提供)

被控洩習近平女兒個資 牛騰宇疑遭凌虐精神失常

2023-11-26 12:33
ChatGPT創建的最美中國女孩圖像，引起眾多網民議論紛紛。（取材自微博）

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

2023-11-20 08:00

超人氣

更多 >
華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院

華女好市多停車場被搶包 遭拖行50碼 頭部重傷入院
美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式

美國最暢銷轎車 2025年只有油電混合款式
蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾

蘋果創辦人喬布斯臨終前 對這件事感到最遺憾
雖然手機有電子版 登機證最好還是印出來

雖然手機有電子版 登機證最好還是印出來
2024四個生肖翻身：迎來升職加薪、喜結良緣、好事成雙的好運勢

2024四個生肖翻身：迎來升職加薪、喜結良緣、好事成雙的好運勢