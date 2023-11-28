貴州傳擄人「搶親」？ 外地人搞烏龍 當事女子：我是自願婚嫁

貴州傳出一村莊又現「搶親」陋習，網友發文引發熱，圖為網傳部分內容。（取材自齊魯晚報）

中國一名女網友日前發表一篇標題為「現實版《盲山》，我在貴州親歷搶親」的帖子，文中寫道她在貴州榕江縣某村子看到一群村民將女子拉扯進某男子家中，「搶親」男子母親拽著女孩不讓其離開，該女孩哭泣並表示「不想呆在這裡」。女網友發文後掀起各界熱議，當事女子出面澄清，稱和男方是多年戀人，自己是「自願婚嫁」。

來源：YouTube

齊魯晚報報導，博主小魚（化名）日前在網路上發文，稱親眼在在貴州省榕江縣一村落看到「搶親事件」，女子被一群村民拉扯進某男子家中，哭著說「不想呆在這裡」並向朋友發消息求助。小魚還稱自己也遭威脅「再待在這裡，把妳也搶走」，小魚隨後離開該村落，並將過程分享到網路上，引發熱議。

當地宣傳部門、警方調查後，發現是誤會一場，「搶親」事件當事人潘小姐也澄清，自己和男方戀愛多年，當天是訂婚夜。

據報導，潘小姐對於網傳內容表示生氣，並說，「她誤會我了，她發這些也沒有問我們當事人，我們這邊的風俗習慣她又不了解。 」潘女稱自己與男子是自願婚嫁，也否認曾發手機消息求助親友。

榕江縣委宣傳部表示，當地對移風易俗做得非常好，相較於以前，當地民眾法律意識也增強了，文明程度已經提高一大截；該博主不了解當地風俗，「村裡面青年熱情比較高漲」，誤以為發生搶親事件。

榕江縣興華派出所也回應，當事人是自由戀愛結婚，但苗族有拉人的習慣，「拉一下表示女方金貴。」對於帖子中提到女孩哭泣，工作人員解釋這是風俗的一部分，女孩離開娘家都會哭泣表示不捨。