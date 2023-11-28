綁樹示眾、扇耳光… 浙江70歲男疑偷錢 遭民眾私刑教訓

疑似偷錢男子被綁樹上。（網絡視頻截圖）

浙江台州傳出一名年約70歲的男子疑似偷錢被發現，遭民眾綁在樹上示眾，還被多人扇耳光；雖然男子之後被移送法辦，但動用私刑影片在網上流傳，許多網友質疑「直接交給警察就好了，沒需要這樣做」。

極目新聞報導，網傳影片顯示浙江溫嶺市一處菜市場內，一名年約70歲的光頭男子被多人控制，不僅雙手被綁住，還有多名老人正在扇他耳光。該光頭男子隨後被綁在樹上，附近有大量群眾圍觀。

據報導，事發地點位於溫嶺市大溪鎮大溪路，有知情人士說，這名男子疑因偷錢被發現，所以才被綁在樹上示眾。另一位商戶表示，這名老人隨後被當地派出所帶走。

對此，溫嶺市公安局與大溪派出所並未回應，有媒體去電詢問台州市委宣傳部，電話均無人接聽。

有網友看了影片後表示，「這種方式完全可以用在『貪汙腐敗官員』身上啊，懲治效果一定好」。不過，也有網友認為，男子偷錢犯法，但違法動私刑也不對，「公安部門對打人者也要嚴懲」。