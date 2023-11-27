煞車失靈？成都特斯拉剛上牌連撞11車 煞車燈掀論戰

成都一輛特斯拉突然失控，連撞11車。(取材自視頻)

一輛特斯拉 Model Y日前在成都市一處路口時突碰撞前車，前後共追撞11輛車後才停下，造成3傷。詭異的是，目擊者稱，肇事特斯拉的煞車燈一直亮起。車主事後說車剛上牌，沒開自動駕駛和單踏板模式卻突然提速，他完全無法控制。網友熱議事故原因，「是否又是煞車失靈」。

來源：YouTube

快科技報導，近日一段「成都特斯拉連撞11車」的視頻在社交平台廣泛傳播。視頻中，一輛白色特斯拉Model Y徑直撞上前方一輛等待紅綠燈剛起步的黑色轎車。隨後的鏡頭中，多輛車輛受損，涉事特斯拉右被前撞掉，氣囊全開，損壞嚴重。

多輛車被波及。(取材自橙柿互動)

特斯拉連撞11車事故現場。(取材自快科技)

成都龍泉驛公安通報，該事故發生於成洛大道十陵地鐵站 路口，事故致3人受輕傷。駕駛員已被當場控制，事故正在進一步調查處理中。

據報導，連撞11車的特斯拉車主表示，25日早晨出事當天剛上牌，當時沒開自動駕駛和單踏板模式。經過地鐵站路口時車輛突然提速，自己失去了控制汽車的能力。目前車輛在交管部門進行技術鑑定，他也聯繫了汽車品牌方，品牌方表示將會有售後部門跟進此事。

多段行車記錄儀顯示，事發時涉事車煞車燈一直亮起，成為該事件的網友討論的焦點。有網友表示，從視頻上看煞車燈亮了，所以是煞車失靈導致，也有網友表示，煞車燈亮著不代表就是煞車失靈，也可能是煞車燈故障。還有網友科普稱，新能源車都有的「動能回收」功能，就是在行駛中，看到前方紅燈亮了，如果此時鬆開了油門，車輛會自動進行動能回收，車速就會降下來，這個功能可能會導致不踩煞車也會使煞車燈亮起。

有網友拍到肇事特斯拉的剎車燈在車禍過程中一直處於亮燈狀態。(視頻截圖)

值得一提的是，近期特斯拉多個名譽維權案勝訴，煞車失靈事件核心成員被判道歉。

前不久，特斯拉訴「上海車展事件」西安女車主名譽權侵權一案，法院作出一審判決。認定西安李女士名譽侵權責任成立，須向特斯拉公開賠禮道歉並賠償損失，同時承擔車輛鑑定費。法院委託司法鑑定機構對車輛鑑定結果表明涉案車輛並不存在煞車問題，符合國家相關技術標準。

根據媒體的盤點，目前除河南女車主不同意檢測 外，所有事故專業鑑定結果均顯示，與車輛本身無關。