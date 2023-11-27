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病童擠滿醫院 衛健委下令各地門診「應開放盡開放」

記者賴錦宏／綜合報導
中國近期傳出大批兒童、青少年感染肺炎和多種流感病毒，圖為北京一家醫院本月23日景象。（Getty Images）
中國近期傳出大批兒童、青少年感染肺炎和多種流感病毒，圖為北京一家醫院本月23日景象。（Getty Images）

由於大批兒童、青少年感染肺炎和多種流感病毒，中國各地三甲醫院近期門診爆滿，呼吸科一號難求，兒科病房一床難求。為此，國家衛生健康委26日召開記者會，要求各地醫療機構「最大限度提高接診能力」，並且做到「應開放盡開放」，服務流程「應簡化盡簡化」。

浙江省杭州市衛生健康委副主任應旭旻表示，優化門診服務，一是增加醫療服務供給，門診服務「應開放盡開放」。綜合性醫院、專科醫院、基層社區衛生服務中心等各級各類醫療機構呼吸道門診、發熱門診等要常態化開放，根據需要延長服務時間，不得隨意停診，並創造條件開設夜間門診，同時所有門診開放信息也應及時準確對外公布。

二是建立動態監測調配機制，醫療資源「應調配盡調配」。如負荷過載，應即時啟動應急調整機制。醫療機構內部則要深挖人力資源潛力，將病房、已轉崗有資質的行政人員動員支援呼吸道門診；充分利用城市醫聯體、縣域醫共體牽頭醫院力量，支援基層醫療機構。

三是改善醫療服務舉措，服務流程「應簡化盡簡化」。優化醫療服務流程，改善掛號、檢查、取藥等服務流程，減少不必要環節，讓患者「邊候診邊檢查」；施行先看病後付費，看病全程無需付費，實行診後信用支付，盡量減少病人就診過程的等待時間。同時增加醫療輔助人員，維持醫療秩序，提高診療效率。

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