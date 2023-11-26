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刑案犯手機6個「9」經過2893次競價 被拍出2614萬元

中國新聞組／北京26日電
尾號6個「9」，刑案案犯手機號被拍出2614萬元。（取材自羊城派）
尾號6個「9」，刑案案犯手機號被拍出2614萬元。（取材自羊城派）

江蘇省鎮江經濟開發區人民法院25日拍賣一支刑案案犯的手機號碼，從100元（人民幣，下同）起拍賣，經過2893次競價，最終以2614萬多元的「天價」被人買下。

羊城派報導，這支刑事案件案犯所持有的手機號碼18611999999，在經過2893次競價，最終以26145892元的價格成交。網路競價成功確認書顯示，競買者是一位姓肖的自然人。

據報導，近年來，司法拍賣平台多次出現手機靚號被法拍的事，不少手機號碼都以高價成交價，這些法拍標原主人大多是「老賴」或者刑事案件的被執行人。

今年8月，山東青島市南法院執行局孫興文團隊拍賣8個手機「靚號」，成交金額為23.6萬元，為當事人挽回了受損權益；今年2月，四川什邡法院執行人員發現一男子欠人錢款不還，卻用著尾號8888的手機靚號，遂將其手機靚號凍結，並裁定拍賣，該手機靚號最終以3萬元價格拍賣；2019年1月，山東日照東港區人民法院依法對手機號碼「13562388888」的使用權進行拍賣，最終被拍出21萬元的高價。

業內人士稱，這些天價手機號都是讓人容易記住的靚號，既可以作為手機號擁有者身分的象徵，也可以作為讓人熟知的進行市場營銷號。

合肥市民張女士稱：「花兩千多萬元，只為買到一個手機號碼，不可思議；這麽多錢用來做企業、做慈善、衣食住行消費，都是很香的呀！真猜不透他買這個號碼幹嗎呢？是顯示自己有錢？還是用這個號碼賺錢？」

阜陽市民趙亮說：「這種奢侈之風不能提倡，炫富是一種社會病，這個病應該治。」

亳州市民燕強認為，這個手機號可能是目前國內最貴的手機號了。這個競買者的動機是啥？應該引起有關部門重視。

合肥市民王偉則表示，選擇一個對自己有紀念意義的號碼，的確可以給生活增加幸福感，比如選一個有家人的生日或結婚紀念日嵌入的手機號碼，就是一個懂生活的選擇。

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