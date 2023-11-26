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被強執4.66億元 吳秀波：遭人設局「假出資，真挪用」騙到破產

中國新聞組／北京26日電
吳秀波曾演出多部影視劇，並獲得不少獎項，近日卻自曝被人設局，害到破產。（取材自每日經濟新聞）
吳秀波曾演出多部影視劇，並獲得不少獎項，近日卻自曝被人設局，害到破產。（取材自每日經濟新聞）

知名演員吳秀波又上熱搜，繼被曝將其包養七年的小三告上法院事件後，再傳他及其公司被強執4.66億元，引發網民關注。24日晚間，吳秀波連發三條微博回應稱，他是被金某星夥同「大軍師司馬懿」製片人張某「假出資，真挪用」騙到破產，並指二人證據確鑿，卻依然能逍遙法外。

來源：YouTube

綜合媒體報導，24日晚間，吳秀波接發微博回應「吳秀波回應被強執4.66億元：被人設局」一事。他稱，「能幹活的活該被搶！辛辛苦苦為資方拍戲，被兩個身上背著一身案子的騙子，用假章假合同設局！害到破產！」

在視頻中，吳秀波指控金某星夥同「大軍師司馬懿」製片人張某「假出資，真挪用」，「挪用劇組資金數千萬元證據確鑿，卻依然能逍遙法外」。

11月25日，大軍師司馬懿之「軍師聯盟」、「虎嘯龍吟」官方微博@電視劇虎嘯龍吟發布微博稱「吳秀波被騙」，吳秀波本人隨後轉發。

據中國執行信息公開網，近日，知名演員吳秀波以及其名下的霍爾果斯不二文化傳媒有限公司均新增了被執行人信息，執行標的約4.66億元，立案時間為11月22日，執行法院為江蘇省高級人民法院。不過，查詢中國裁判文書網後並未找到對應的裁判文書，因此尚不知具體案由。

此前報導，2019年1月18日，陳昱霖父母在陳昱霖微博上發布公開信稱，陳昱霖與吳秀波有過七年感情經歷，最後被吳秀波以勒索罪名報案，並被逮捕。次日，吳秀波妻子何震亞發出聲明稱，因陳昱霖屢次索要巨額財產不得已才報警抓人，陳昱霖被判有期徒刑三年，緩刑三年，並處罰金人民幣10萬元。

受此影響，吳秀波多部影視作品未能上映，從此「退出」了演藝圈。

微博 破產

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