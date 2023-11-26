我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聖誕節採購季登場 記住這5招省荷包

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

校園食堂飯菜吃出鼠頭 卻「指鼠為鴨」江西涉事校長書記去職

記者陳宥菘／綜合報導
江西工職院的校園食堂今年6月爆發「鼠頭鴨脖」事件，引發輿論譁然。（取材自澎湃新聞）
江西工職院的校園食堂今年6月爆發「鼠頭鴨脖」事件，引發輿論譁然。（取材自澎湃新聞）

江西工職院的校園食堂今年6月爆發「鼠頭鴨脖」事件，有學生吃到飯菜中有異物，質疑是老鼠頭，但校方卻對外宣稱是鴨脖子，輿論譁然。事發至今5個多月後，該校領導班子已於近日調整，包含校黨委書記、校長雙雙去職。

澎湃新聞報導，爆發爭議的江西工業職業技術學院近日調整領導職務。前校黨委書記姚小英、校長劉華等校領導去職，副校長支衛兵也不在現任校領導之列。該校網站「現任領導」專欄最新顯示，楊丹青任黨委書記，陳頭喜、曾峰均任校黨委員、副校長。校長一職目前空缺。

今年6月，一則「江西一高校餐點中疑吃出老鼠頭」的影片在網路傳播。事件發生的江西工職院發布情況通報稱，飯菜中的「異物」經當事人確認為鴨脖，南昌市高新區市場監管局的判定也稱是鴨脖。

但相關通報並未消除民眾的質疑，網上批評的聲浪越來越大。江西省教育廳、省市場監督管理局等多部門而後組成聯合調查小組，對此事件進行調查。並在6月中通報結果指，通過觀看廚房影片、查閱採購清單、詢問食堂與廚房負責人，以及當事學生後，判定異物不是鴨脖，就是老鼠類囓齒動物的頭部。該校於是需對此事件負主體責任，涉事企業負直接責任，市場監督管理署負監管責任。

值得注意的是，這起事件之後，校園食堂「鼠頭」事件頻傳。多地校園都有學生在食堂飯菜中吃到老鼠頭部，學校則以兔肉、牛肉等其他動物作為藉口，校園食堂衛生安全惹議。也有網友戲稱，「這已經演成一套連續劇了」，而劇名就叫「那些年，我們一起吃的鼠頭」。

教育

上一則

阿里達摩院傳裁量子團隊 員工已在找新工作 設備捐給浙江大學

下一則

靠死人蹭流量？1則「中國博士被炸死」訊息 揭驚人灰色產業鏈

延伸閱讀

江西食堂「鼠頭鴨脖」事發5個月後 學校黨政領導雙雙去職

江西食堂「鼠頭鴨脖」事發5個月後 學校黨政領導雙雙去職
上海交大食堂「飯菜吃出針頭」校方：給豬打疫苗的針斷在骨頭裡

上海交大食堂「飯菜吃出針頭」校方：給豬打疫苗的針斷在骨頭裡
食堂吃出鼠頭？湖南小學稱是兔頭 網狂諷：專家來了也是鴨脖

食堂吃出鼠頭？湖南小學稱是兔頭 網狂諷：專家來了也是鴨脖
高端酒店當食堂 中國年輕人瘋自助年卡 每餐不到10元

高端酒店當食堂 中國年輕人瘋自助年卡 每餐不到10元

熱門新聞

網紅冒充外送員擺拍。（視頻截圖）

「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

2023-11-18 07:30
中國外交部發言人毛寧稱，外界對於阿根廷外事顧問的訪問內容存在「誤讀」。（美聯社）

阿根廷停止與中方合作？中國外交部：將是外交嚴重錯誤

2023-11-21 11:38
示意圖，近日北京氣溫驟降，圖為11月22日的北京街頭。（Getty Images）

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

2023-11-22 23:36
網紅夫妻檔「國岳夫婦」疑陷入醜聞。(取材自微博)

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

2023-11-25 08:30
ChatGPT創建的最美中國女孩圖像，引起眾多網民議論紛紛。（取材自微博）

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

2023-11-20 08:00
中國公安部21日公布階段成果，9月迄今已從緬甸逮回3.1萬名詐騙嫌犯回中國。(取材自公安部刑偵局)

中剿緬北電詐 美媒：明家族槍殺上百中國人惹禍

2023-11-22 01:30

超人氣

更多 >
床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…
又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手
金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全
台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點
「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄

「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄