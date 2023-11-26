上海交大食堂吃出1.5cm針頭 校方：豬打疫苗「脾氣倔」就斷進去了

涉事檔口已暫停營業。(取材自澎湃新聞)

中國校園食品安全頻傳負面消息，近日上海交通大學一名學生在校園食堂用餐，在飯菜裡發現一根1.5公分長的斷裂針頭，引發輿論譁然。校方回應稱，該針頭是給豬打疫苗 的針頭，因豬「脾氣倔」，針頭就斷進去了。對於校方這番解釋，更是引起輿論憤怒。

白鹿視頻報導，近日，上海有網友發帖稱，有高校學生在校園餐廳飯菜中吃出針頭，之後便向校方反應，要求校方給個交代。

上海交通大學後勤支援部24日回應表示，已經諮詢過相關部門，該針頭不是用於人體或做實驗用的針頭，是給豬打疫苗的針頭。上海交大解釋，豬剛出生打疫苗「脾氣倔」，不肯配合施打疫苗，因此針頭可能打在骨頭上後就斷進去了，針頭大概1.5公分。

上海交通大學後勤保障中心官方網站25日並稱：學校高度重視，已成立工作專班調查處理。目前，後勤保障中心已封存該批次原材料並啟動自查，涉事檔口已暫停營業。對此，我們深表歉意，將引以為戒，舉一反三，進一步加強食品原材料溯源、強化品質管控，切實保障師生健康安全。

校方的說法一出，更引發學生的擔憂，在網路上掀起熱議。有網友留言質疑，「這麼大根針，洗菜的看不見、切菜的看不見、炒菜的也看不見，好離譜」、「這回好了，可以堂而皇之甩鍋給豬了」。也有網友認為，校方的回應太離譜了，「食品安全法可不會因為這種理由縱容違法行為」。

校方出面回應後並未平息事件，上海市閔行區市場監督管理局25日決定介入調查。