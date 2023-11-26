「拍蒜斷刀」餘波 張小泉組織員工刷好評 被罰25萬元

曾有消費者反映，張小泉刀具因拍蒜斷裂。（視頻截圖）

張小泉「拍蒜斷刀」的蝴蝶效應持續。近日，國家企業信用資訊公示系統顯示，杭州張小泉電子商務有限公司被杭州市臨平區市場監督管理局處罰款25萬元（人民幣，下同，約3.5萬美元），原因是為降低「拍蒜斷刀」輿情影響，組織員工刷好評。對此，張小泉方面表示，公司已在規定時間內繳納罰款，並第一時間調查，對相關責任人進行嚴肅處理。

中國新聞周刊報導，天眼查顯示，杭州張小泉電子商務有限公司成立於2015年，位於浙江省杭州市，為張小泉股份公司子公司。

2022年的張小泉「拍蒜斷刀」事件，不僅上榜中消協「2022年十大消費維權輿情熱點」，還引發張小泉業績波動、高管變動，最近更是被商務部等五部門命令整改。

行政處罰決定書顯示，杭州張小泉電子商務有限公司（以下簡稱「當事人」）受2022年7月張小泉菜刀拍蒜斷裂輿情影響，以及疫情 期間商品負面評價，要求營運部提高部分商品的好評率，組織內部人員建立微信 群，以拍A發B或拍A發A，成交價0元或1元，拍圖好評的方式，提高商品的好評率，將負評拉下去。

2022年11月28日，當事人創建「內部福利 群」，內有員工88人，自2022年12月1日至2023年4月25日限量發布商品鏈接21批次，其中天貓張小泉官方旗艦店19批次，京東張小泉官方旗艦店2批次。

員工拍得後，須上傳4張以上美圖曬圖+20字以上好評，不能直曬包裝盒。至於圖片，可以自己拍或直播間、平台盜圖等方式。上傳符合要求的美圖、評價後，再申請客服退款，實付0元或1元。

經統計，自2022年12月1日至2023年4月25日，當事人在天貓官方旗艦店共刷單19批次，合計訂單316個，訂單金額72836.8元，退款72434.2元，實收402.6元；在京東張小泉官方旗艦店共刷單2批次，合計訂單29個，訂單金額5321元，退款5292元，實收29元。刷單交易的支付次數佔期間成交比為0.08%，銷售額佔0.19%。

2023年5月26日，當事人解散了「內部福利群」。

市場監管部門認為， 當事人透過刷單虛假交易，提升店舖競爭優勢，違反了「反不正當競爭法」第8條經營者不得對其商品的性能、功能、品質、銷售狀況、用戶評價、曾獲榮譽等作虛假或引人誤解的商業宣傳，欺騙、誤導消費者，構成虛假宣傳，欺騙、誤導消費者行為。杭州市臨平區市場監督管理局命令當事人停止違法行為，並處罰款25萬元。

針對刷單一事，張小泉方面表示，在收到上述處罰通知後，公司已在規定時間內繳納罰款，並第一時間對電商子公司展開了調查，對相關責任人進行了嚴肅處理，並在內部進行了通報及合規宣導，也積極制定和落實了改進措施，進一步規範內控流程與紀律，以防止類似事件再次發生。