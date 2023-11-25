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低價黃金「殺豬盤」 00後騙82人得手5500萬元被捕

中國新聞組／北京25日電
宮某在朋友圈曬金條。（取材自上游新聞）
宮某在朋友圈曬金條。（取材自上游新聞）

廣東韶關警方日前破獲一起「殺豬盤」，00後主謀宮某在微信群誘導參與者投資購買「低價黃金」，然後找人按市價回收黃金。直到今年9月份，黃金市場價格持續上漲，宮某爆倉了才被揭穿，據統計，有82人被騙，直接的經濟損失總計金額超5500萬元（人民幣，下同，774萬美元）。

上遊新聞報導，受害者阮女士（化名）說，自己是經朋友介紹才參與進來，從今年3月份不斷有新人被拉進他建的微信群。大家都以為宮某真的有渠道可以通過回收舊金（二手黃金）、進貨國際金等途徑購買到所謂的低價黃金。截至9月東窗事發，全國共有82人受騙，總金額達5500多萬元，其中最多一人投入了600多萬元。

阮女士說，宮某先在微信群裡通過以小誘大（買得越多越便宜）、抽獎、晉級等方式，宣稱從可以比市場價少2元/克逐步提高到少20元/克，不斷誘導大家支付現金來購買他所謂的低價黃金，然後由他推薦的黃金回收商接盤。

宮某出售的所謂低價的黃金是T+5出貨，T為交易日。例如，參與者在1日購買的「低價黃金」，宮某及其團隊6日才會出貨。快遞到貨後，參與者再持黃金到他指定的黃金回收商處兌現。有了這個時間差，宮某不斷滾雪球讓參與者拉人進微信群，通過用新錢填補舊錢虧損的差價，達到資金盤和客戶的長期增長的目的。

阮女士介紹，「9月底，國內黃金價格漲幅非常大，導致購買黃金的人數和投入資金減少，至此宮某的資金盤出現縮水。期間，宮某以『個人情緒問題』、『資金緊張』、『違約金被工廠扣除』、『快遞員未上門取件』、『睡過頭了』等方式企圖占有資金盤」。

廣東韶關警方稱，湞江區警方已組成專案組對該案徹查。宮某涉嫌詐騙已被批捕。正擴線追查同案人、相關銀行帳戶及資金往來流水，相關案情不便透露。

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