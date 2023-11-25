杭州中考專用？ 跳繩1條賣78元 當局要查

女生參加跳繩考試。（取材自杭州市教育考試院）

「考試指定這個品牌，學校老師推薦的，價格確實不便宜，但不買不行」。杭州中考體育專用繩一條賣78元、遠高於市場同類產品一事引發關注，據調查，十餘年來，當地教育部 門長期要求中考使用某一品牌的跳繩，不少中小學以指定或暗示的方式要求學生和家長購買。事件發酵後，杭州市教育考試院稱高度重視，將對相關情況核實。

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新華視點報導，「這個牌子的跳繩有點重。本來孩子每分鐘能跳190多次，用這種跳繩只能跳160次。要不是學校有要求，我肯定不會買。」杭州市民黃先生說。「上網查同品類的繩子一根只要十幾塊錢。」杭州市上城區某小學二年級學生家長呂女士也說，小孩班上39名學生，在老師要求下，幾乎每個人都買了「恆優」牌跳繩。

杭州市一名初三學生說，由於「恆優」跳繩比較貴，平常家裡練習時，她用的是幾塊錢一根的橡皮繩，「班上一些家境不錯的同學，還買了帶藍牙計數功能的『恆優』繩，那個一根要140多元」。

調查了解，杭州市中小學一些班主任或體育老師以口頭告知或家長群發連結的方式，讓家長自行購買該品牌繩子。

恆優體育淘寶旗艦店客服表示，杭州中考跳繩提供的就是「恆優」，杭州上城、拱頂、蕭山好多學校都推薦買這款繩子。

購物軟體上，搜尋「恆優」會出現「杭州中考專用跳繩」相關描述。（取材自南京廣播電視台）

「其實『恆優』跳繩是按成人標準來設計繩子長度和手柄粗細的，對小學生來說不太適用——，'恆優'跳繩偏重，不好跳，而且容易壞。」杭州市一些中小學體育老師說。

一些跳繩生產商說，他們也嘗試進入杭州中考體育用繩範圍，但發現很難。

記者在一份浙江省政府採購網公佈的考試器材租賃項目的單一來源公示（2019年1月）上看到，杭州市教育考試院擬用「單一來源」採購（租賃）杭州星體教育科技有限公司的中考體育考試器材。理由是「多年來，杭州市區中考體育考試一直使用的是深圳市恆康佳業科技有限公司生產和研發的體育中考設備和考試系統」，「每年圓滿完成中考體育考試任務」

沈浩說，十多年來，杭州體育中考一直在租賃「恆優」這家廠商的設備。這家企業是較早研發智慧計數跳繩的廠商，這種智慧計數更公平、效率更高。

「將體育考試設備租賃給杭州市教育考試院其實不賺錢，我們更多的市場是中小學體育考試機制下的政策市場。」杭州飛鳥體育用品有限公司負責人坦言。

一些跳繩生產商表示，可計數的跳繩不是什麼高科技產品，廠商都能生產出來，「希望破除壟斷」。

「現在一款不含計數功能的中考用繩，每根成本不超過8元；一款帶計數功能的中考用繩，每根成本不超過20元，『恆優』利潤 空間巨大。」浙江一家生產跳繩的品牌商家透露。