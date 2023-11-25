昆明女吃火鍋曬照 露出桌上點餐碼 竟被下單60多萬元的菜

女生吃火鍋曬照誤露點餐碼，被人點43萬元人民幣的菜。（取材自九派新聞）

雲南昆明的王姓女生與同學聚餐隨手將照片分享在朋友圈，露出桌上的點餐碼，沒想到被人惡意下單了價值60多萬元（人民幣，下同）的菜。小王很氣憤，但查不出是誰開這種惡意的玩笑。律師建議可採法律手段追究。網友們則多猜測小王該是得罪了朋友圈某人而不自知，「得多無聊多仇恨才會這樣」。

九派新聞、中國網看點報導，11月23日，小王與同學聚餐時將照片分享在朋友圈，照片裡有桌上的點餐碼，他原以為只是一般分享，沒想到餐廳店員拿酒來和自己核對，才發現菜單陸續點到了43萬。

店員以為是系統出了問題，發覺有人惡意下單後，幫小王換了座位，沒想到下單仍一直未停，最後累計到60多萬。

小王曬出當時的菜單，其中鴨血被點了1850份，魷魚被點了2580份，蝦滑更是達到了9990份。小王稱：「店員把6萬多的酒拿給我們，問是不是我們下的單，那時候就開始發現問題。」

小王表示不知道是誰會開這種惡意的「玩笑」，雖沒有造成損失，但給店家添了不少麻煩，店內的系統也查不出下單的號碼，後續自己清理了朋友圈列表，想提醒大家曬照需謹慎，避免洩露信息。

女生吃火鍋曬照誤露點餐碼，被人點43萬元人民幣的菜。（取材自九派新聞）

「惡作劇點單」事件並非個例，顧客和商家可採取法律手段維護自身權益。四川一上律師事務所合夥人林小明表示，根據「民法典」，網友或路人「主動」掃碼為顧客點單違背了顧客的真實意思表示，該點單的民事法律行為無效。如果造成損失，商家可以要求惡意或虛假為顧客點單的網友或路人承擔賠償責任。

林小明表示，網友或路人能「代為」點單，說明相關信息可能遭到了洩露，一方面需要加強個人信息保護，另一方面應當及時採取相應措施，比如報警，避免因個人信息泄露或被侵害而引起擴大的損失。

網友們則大都猜測小王可能是得罪了其朋友圈的某人而不自知，才會遭到惡搞。也有不少網友討論起現在的朋友圈今昔稱：「記得2011年的時候朋友圈多真摯啊，現在的朋友圈」，「朋友圈不一定有朋友，早該改名社交圈了，或是廣告圈」，「防朋友之心不可無啊」，「得多無聊多仇恨才會這樣」；也有人開玩笑：「發個收款碼保證沒人付錢」。