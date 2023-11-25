床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

網紅夫妻檔「國岳夫婦」疑陷入醜聞。(取材自微博)

杭州電商 圈傳出陪睡醜聞。一名美妝品女業務為了業績，陪直播主睡覺爭取曝光機會，不料卻被坑，連女老闆親自出馬談生意，也談到床上去。有消息指出，這名「直播主」應該就是當紅的網紅夫妻檔「國岳夫婦」。

綜合媒體報導，知情人士透露，該品牌在與網紅團隊合作時，競爭壓力比較大，因此使用了一些「非法」手段來說服對方，一名女業務不惜獻身陪睡，爭取商品曝光的機會，希望能衝出業績。照理說發生關係後，網紅就該履行義務，沒想到卻讓女業務希望落空，商品根本沒上直播。

消息傳到女業務的女老闆耳裡，女老闆決定親自出馬和這名直播主談生意，但談著談著，想不到最後兩人也談到床上去。女老闆原以為自己親自出馬，獻身陪睡，應該能獲得好消息，沒想到這名直播主依然不講商業道德，不讓商品曝光，因此讓這名女老闆氣炸，並決定聯合受害者來維權。

有網友爆料，直播主就是大網紅「國岳夫婦」，但也有消息稱是他們的團隊成員睡了女業務，而且還不只一人。從聊天紀錄可見，有人說，他們設了一個群組，全是被睡過的女業務。對方問，是商務團隊睡的，還是直屬。他回，好像是XXX，好像還有直屬睡的。

「國岳夫婦」是一對夫妻網紅，他們經常營造自己是「慈善富豪」的人設，到處拍捐款影片，不過這對夫婦的爭議也不少，先前他們就被指控「假捐款、真作秀」來賺流量。這次事件引起不少關注，而國岳夫婦沒有回應，有網友留言，國岳夫婦不僅不回覆，還直接刪留言。

網友們也紛紛直呼：「看起來瓜有點大。」、「貴圈真的亂。」、「直播電商該到整治的時候了，病得不輕。」、「團隊成員的管理也已迫在眉睫。」、「下輩子要當網紅。」