山東「蹭暖族」不繳費 享受左鄰右舍熱傳導 鄰居氣炸了

山西運城開始冬季集中供暖，熱力公司員工正在檢查供熱設備。（新華社）

進入冬季，大多數城市已經開始供暖，近來網路上也再現關於「蹭暖族」的探討。「蹭暖族」是在集中供暖的小區，不繳取暖費，利用傳熱性質，享受其他用戶的供暖。山東商報報導，對於「蹭暖」一事，有網友認為，業主有權決定是否繳納取暖費；也有業主認為，雖然這是每個人的權利，但心理上還是感到很不平衡。

據報導，在濟南某小區30多層高的住宅樓，方方住在28層，她表示，在今年未繳取暖費的情況下，屋內溫度計顯示，白天溫度25℃，晚上溫度22℃左右，這是室內最佳溫度，「完全不需要繳取暖費」。

方方去年第一次未繳取暖費，「因為前年屋裡太熱了，我需要開門開窗戶，空氣也很乾。」但去年在沒有繳費的情況下，她覺得屋內溫度都很適宜，天氣最冷的日子，屋內溫度也維持在21℃左右。

與方方一樣，未繳取暖費的，還有濟南市市中區的王先生，他在一個公寓樓內開了一間工作室。冬天，公寓內溫度比較低，「可以說是陰冷吧」。但他連續三年未繳取暖費，「我晚上就回家了，我覺得空調更適合我。」王先生說，他了解到，周邊租戶大多未繳取暖費，「家裡的取暖費是繳了。」他表示，繳與不繳，完全取決於個人實際情況。

有網友記錄了自己真實的「蹭暖」經歷，在冬季，室內溫度高時達25℃，低時為19℃，她坦言，「省了很多錢」。報導指出，不少業主對此提出了質疑，認為「蹭暖族」在無形中損害了自己的權益，他們認為，如果樓上、樓下都不供暖，就自家供暖的情況下，溫度也達不到理想狀態。

但河北市民呂女士認為，如果室內溫度不達標，則應該與當地熱力公司進行溝通，「因為我把錢繳給了熱力公司」，而不是「責怪或者埋怨鄰居」。濟南某小區供暖管家認為，「溫度是會有影響，但影響不會太大。」

對於「如果樓下樓上或者左鄰右舍未繳取暖費，是否會對家中溫度有影響」的問題，有熱力公司表示，「不會。」但也有熱力公司回應稱，「會受一定影響，如果你上下樓都開的話，你家溫度會比他們不開的情況下高兩三度，他兩家都不開，那就會低兩度左右」。

據報導，近些年來，各地為了杜絕「蹭暖」行為可謂「想盡招數」，比如，河南 新鄉縣有小區居民反映，小區物業出了規定，如果已入住、但不準備繳取暖費，就得要繳供暖總費用30%的「蹭暖費」；還有小區物業試圖採用斷水斷電的措施進行綁定。

山東千舜律師事務所律師甄恩陽表示，「業主可以自主決定是否繳納暖氣費。」甄恩陽表示，熱企公司如果收取費用，需要依據相關法律規定或者規章制度，不可巧立名目。