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吳亦凡要被關到2034年 驅逐出境後10年不准進中國

世界新聞網／輯
吳亦凡。（取材自微博）
吳亦凡。（取材自微博）

在中國發展的加拿大籍藝人吳亦凡被控強姦等罪而遭判刑並提上訴，但北京市第三中級人民法院24日駁回，同時裁定維持原判。二審宣判亦意味吳亦凡需在未來近11年時間內服餘刑，吳亦凡在完成服刑並驅逐出境後，未來10年將不能再入境中國。

澎湃新聞報導，北京市朝陽區人民法院對被告人吳亦凡因強姦罪判處有期徒刑11年6個月，附加驅逐出境；因聚眾淫亂罪判處有期徒刑1年10個月，數罪並罰，決定執行有期徒刑13年，附加驅逐出境。

一審宣判後，吳亦凡提出上訴，尋求翻案。

二審於今年7月25日開庭，而且不公開審理，法院宣布擇期宣判。

24日的二審的判決決定維持原判。北京市第三中級人民法院經審理認為，吳亦凡違背婦女意志，利用多名被害人醉酒之機與其發生性關係，其行為構成強姦罪；聚眾進行淫亂活動，而且是首要分子，其行為又構成聚眾淫亂罪，應依法並罰。

北京三中院維持原判的二審判決意味著，在扣除2021年7月31日刑拘日起計算的兩年餘羈押期後，在未計減刑的情況下，吳亦凡還需再坐監至2034年7月31日。

吳亦凡 北京 加拿大

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