6菜273元 「餓了麽」代購變656.8元 1菜加價163%

「餓了麼」有代購服務，收取跑腿費就可以幫用戶購買商品、餐飲，圖為示意圖。(取材自阿里巴巴官網)

上海市民張女為了款待好友，在餓了麼App 點了幾個上海菜。但沒想到的是，姍姍來遲的外賣竟「轉手」給了美團，還不是自己指定的店鋪。更令人咋舌的是，菜品被瘋狂加價，單一個菜的最高溢價達163%。經媒體調查發現，張女的連番遭遇，全部是「代購」的操作手法。

據新民晚報報導，張女在餓了麼App上沒有找到「老吉士」天平路店，但找到了一家「老吉士代購（天平路）」店鋪。她於是下單了6個菜，加上運費、打包費等，共計費用656.80元（人民幣，以下同，約92.51美元）。

顧客的餐點加上代購費後，漲了2倍多。(取材自新民晚報)

張女表示，老吉士天平路店說該店與餓了麼平台沒有合作，只在美團開店。張女從小哥手中接過外賣時，發現完全是另一個陌生的美團訂單，雖然6個菜是對的，但訂單號已經改變。發貨地是老吉士久光店，這單外賣的價格是273元（約38.45美元）。

據報導，代購商接到客戶餓了麼訂單後，在美團上重新下單，轉手賺錢。6個菜中有4個菜溢價100%以上，單個菜品最高溢價163%（美極醬蘿卜，原價人民幣38元，代購98元），最低溢價66%（蔥油拌面，原價人民幣38元，代購62元）。

顧客原始的餐點定價。(取材自新民晚報)

餓了麼平台表示，「代購跑腿」為用戶提供代買服務，而非直接經營或銷售商品。這當中會產生部分配送費用及代買服務費。當代購門店因為排隊、門店缺貨等場景下，會在該品牌方其他分店購買。平台明確規定，商品綜合溢價不得＞20%。目前，張女整單已退款，對涉事門店也下線處罰。