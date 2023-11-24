藉口防空汙…四川2縣要罰私熏臘肉 還要求集中點熏製

四川巴中市通江縣、南江縣傳出禁止私自熏制臘制肉品。（取材自南方都市報）

四川巴中市通江縣、南江縣為了應對大氣汙染防治，發布通告禁止私自熏製臘肉製品，並要求送到指定的集中熏製點。該規則出台引發爭議，尤其是其中熏製點限製「需在該公司購買肉品」，更被批評有壟斷、打廣告嫌疑。通江縣23日向公眾致歉，熏製點將面向社會開放。

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綜合媒體報導，通江、南江縣兩縣綜合行政執法局表示，出台該規定是為了應對大氣汙染防治，兼顧環保和用火安全，凡未在指定地點熏製腌臘製品的行為，拒不改正者，將處以500（人民幣，下同）至2000元罰款。

兩地多個集中熏製點負責人表示，集中熏製要收取加工費或材料費。一名熏製點負責人稱，該熏製點每斤收取加工費2元到3元不等，拿到成品需要一個月左右。然而，集中熏製對防止大氣汙染到底有多大作用？該負責人稱，「我們是政府指定的熏製點，保護環境只是一方面」。

由於受到大眾的批評，通江縣綜合行政執法局回應稱，近日我局牽頭發布的「關於在通江縣城區集中熏製臘製品的通告」存在工作失誤，特此致歉。為改善提升城區環境空氣質量，消除安全隱患，特設置臘製品集中熏製點。原通告中「熏製限於在該公司購買的肉製品」的表述反映出我們把關不嚴、工作存在失誤。經與企業協商，該熏製點同步面向社會開放。

央廣網評論指出，煙熏臘肉流行於我國川渝等地區，是一種地道的傳統佳肴，煙熏的製作方式是否會造成大氣汙染，起碼應由獨立的專業機構測定。二來，為應對大氣汙染防治，就將私熏臘肉一禁了之，有懶政之嫌。如果說私自熏製臘製品汙染環境，那麽集中熏製就不汙染環境了？倘若煙熏工藝有改進空間，相關部門應與群眾一道想方設法改進工藝，而非生硬禁止。

未在指定地點熏製腌臘製品的行為將處罰款，是否合規、合法？集中熏製點本就備受詬病，不到集中熏製點熏製還會被罰款，只會讓群眾左右為難。