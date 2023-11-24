買融創房維權被打 亮亮麗君網上被封口、失望要離開鄭州

亮亮與麗君決定搬離鄭州回老家。(視頻截圖)

在鄭州 融創城售樓部索要之前承諾返還的2萬多元卻被毆打的網紅「亮亮麗君夫婦」，23日發視頻稱，他們的抖音 帳號被封禁15天。兩人在抖音小號稱，準備離開鄭州回老家，不想忍氣吞聲受欺負。一路關注夫婦倆的網友無奈的說「這是鄭州最好的人才引進宣傳片」，資深媒體人胡錫進也發聲，如何讓大城市裡的「小人物」們能過得下去，這點非常重要。

來源：YouTube

二三里資訊報導，抖音帳號「麗君」被封禁直播權限15天，平台沒有告訴他們確切的原因。直播記錄顯示，11月22日晚該帳號曾直播6分鐘。此前，另一帳號「亮亮麗君夫婦」已被禁言。

亮亮其在微博 發文稱，「十八里河辦事處的人不要在給我公司打電話，正在辦理交接手續，不是一天兩天就能辦完， 不要再找事情好嗎？ 我該煩了。」

此前，亮亮麗君夫婦發視頻稱，在鄭州融創城售樓部索要之前承諾返還的2萬多元時，被售樓處人毆打。11月19日，當地警方稱已經對打人者做出處罰。11月22日，二人用帳號「麗君」更新視頻稱，準備離開鄭州回老家，不想忍氣吞聲受欺負，本想留鄭州生活，現在想過安心日子。

視頻中，老母親說「你在這裡老是惹事，我跟你爸都擔心受怕」，亮亮表示，「我也覺得我沒事，就是不想忍氣吞聲、受欺負就一直在反抗吧」，但麗君則是抱著孩子說，「有了孩子就想過點安心的日子」。兩人準備回到靈寶老家，再找份工作過日子，但視頻中，他們頻頻表示「本想留鄭州生活…」，對於帶不走的大件餐桌、鏡子、推車等家具，他們很豪爽的說要送給粉絲。

「人被打、手機被搶、車胎被扎、話也不讓說」兩人的遭遇令網友不捨，「普通人遇到事兒了之後真的很無助」、「他們這樣的普通人才是大多數，所以他們的結局，才格外讓人難受」、「他倆的故事應該拍成電影，在大學裡播放，給涉世未深的年輕人好好上上一課，讓他們充分認清現實，放棄幻想」，其中，不停重覆出現的留言就是「解決不了問題，就解決提出問題的人」。

資深媒體人胡錫進23日在微博發言，他們是真正的社會「草根」，他們生活得怎麼樣，他們的努力與改善生活目標的距離，折射了最基層百姓的境遇，以及他們的希望和呼喊。夫妻倆最終要放棄在鄭州的生活，準備回家鄉過更熟悉、安全的日子，這有點讓人傷感。

「亮亮麗君」在維權中與開發商產生衝突，雖然自己很弱勢，但不肯放棄，其實反映的是他們對社會公正一直保持了某種希冀和信任。胡錫進說，那兩萬多現金返還最終該如何了解，需要公正的仲裁。