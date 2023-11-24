離職工程師盜7000萬商業機密 寫成論文發表下載只要幾元

郝某被警方抓獲。(取材自上游新聞／受訪者供圖)

西安一家新三板上市公司用時5年投入上億資金研發的商業秘密，被前員工撰寫成碩士論文發布在網上。經第三方機構評估，該技術成果洩露令涉事公司損失7000餘萬元。該案是近年來陜西省偵破涉案價值最高的侵犯商業秘密案件。

上游新聞報導，這家公司成立於1998年，是鐵路行業專業的集設計開發、生產、銷售、應用為一體的國家級高新技術企業、國家級專精特新小巨人企業，還擁有院士工作站，還是一家新三板上市公司。

2015年，由中國鐵路總公司牽頭立項，由三家單位聯合投資 上億元研發了一個科技項目。經過歷時五年時間的自主研發，公司在申請項目專利時被告知，該技術已被研究過並以碩士論文的方式發布在網上。公司因為失去了項目技術的首發性和新穎性，因此無法申報專利。

報導指出，該公司工作人員在多個學術論文網站找到了這篇碩士論文，發現該論文的作者竟是公司的前員工。令被害公司上下感到氣憤的是，公司投入了大量人力物力研發的項目，在某學術網站上公眾只需花幾元錢便能輕鬆下載。

調查發現，嫌疑人姓郝，1984年出生，2015年曾在被害公司工作，擔任軟件工程師一職，曾參與該技術研發工作。

到案後，郝男告訴辦案人員，此前他向西安某大學申請攻讀了在職研究生學歷。2018年，眼看自己就要畢業，但碩士論文始終沒有方向。於是他想到了公司正在研發的這項技術，因為公司研發的內容正好與他的專業對得上。

郝男告訴辦案人員，工作期間他可以看到整個項目研發全部內容，他利用下班時間，採用U盤拷貝的方式，從公司電腦硬盤裡拷貝走了大量技術數據，又通過偷拍的方式，在公司實驗室內拍攝了一些照片。此後，他通過修改，最終形成碩士論文，並發表在國內多家知名學術網站上。2022年，他順利取得碩士學位。

經第三方機構評估，該技術成果洩露，令公司損失7000餘萬元。目前郝男因涉嫌侵犯商業秘密罪已被檢察機關批准逮捕。為維護公司合法權益，警方已要求相關網站對涉案論文下架。