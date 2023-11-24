安徽女孩發現媽媽珍藏她20年生日的報紙 感動哭：母愛太細膩

方紅珍藏的女兒生日當天的報紙。（取材自紫牛新聞）

近日，安徽銅陵00後女孩張琦收拾房間時發現家中珍藏了20年的「揚子晚報」。當她好奇地問媽媽為什麼要留這些報紙時，媽媽沒有說話，指了指上面的日期。張琦看後鼻子一酸，流下了眼淚。原來報紙上的日期都是5月17日，是她的生日。

幼年張琦與媽媽合影。（取材自紫牛新聞）

揚子晚報紫牛新聞報導，2001年5月17日，張琦出生，自那時起，媽媽方紅每年都會留一份女兒生日當天的揚子晚報作為紀念。張琦將這件事分享到社交平台，引來眾多網友點讚，有網友說：「我以後也要學起來，在生日當天買一份報紙，給自己一點不貴的儀式感！」

張琦和媽媽合影。（取材自紫牛新聞）

為何要留存女兒生日當天的報紙？張琦的媽媽方紅說：「因為我的父親喜歡看報紙，受父親影響，我愛上了讀書，也有了每天買報紙的習慣。」張琦出生後，方紅就想著以後要把每年5月17日的揚子晚報都留下來，當成女兒的生日禮物，「想著多年後再翻出來看，能看到女兒生日當天都發生了哪些事情。」

方紅清晰地記得，女兒6歲生日那天，她下班晚了，等回到家後才想起當天的報紙沒有買。她去了家附近的報亭，發現報紙早已銷售一空。報亭老闆告訴她：「現在來買，太晚了！揚子晚報非常搶手的，一般下午就賣完了！」沒有辦法，方紅就到更遠處的報亭尋找，找了五、六個報亭才找到一份。把當天的報紙拿在手裡，方紅才舒了一口氣，感覺沒有留遺憾，並在報頭位置留下了一句話：張琦今天6歲了。

如今再看這些老報紙，方紅感慨千萬，「歲月還是挺匆忙的，我覺得有些東西能留下來是比較好的。這麼多年過去了，發生了哪些事情，報紙都記下來了，翻一下還能回憶起以前的事情。」

張琦也感觸頗深：「媽媽的愛太細膩了！這些報紙雖然不貴，但這份心意很重。這些老報紙是非常值得紀念的生日禮物，遠比吃一塊蛋糕更有意義。」

2020年，張琦考入浙江一所大學學習新聞。談到學新聞的原因，她靦腆地說：「我從小到大跟著媽媽看報，特別崇拜那些記者，所以長大後就一心想學新聞。」在大學裡，張琦有了發揮自己夢想的舞台，不僅參與營運學院的微信 公眾號，也到家鄉的電視台實習，在融媒體中心製作影片和海報。

如今，張琦正積極準備考試，她想考南京一所大學的新聞與傳播專業的研究生，「我對新聞專業還是蠻感興趣的，無論是在校內學習還是在校外實習，我都非常喜歡。」對於女兒堅持學新聞這件事，方紅非常支持，「她已經成年了，我們支持她做任何決定，而且她也喜歡傳媒。」