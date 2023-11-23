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AI換臉視訊有詐 山東男秒被「表哥」騙走30萬

中國新聞組╱北京23日電
「表哥」稱有急需，麻煩黃某幫他代墊一筆轉帳金額。(取材自微博)
「表哥」稱有急需，麻煩黃某幫他代墊一筆轉帳金額。(取材自微博)

山東商河縣公安局的刑警大隊，近日破獲一起利用AI換臉技術詐騙案件。受害人黃某（化姓）遭一名自稱其「表哥」的人，假借幫忙轉帳之由，騙走30萬元（人民幣，下同，約4.2萬美元）。黃某表示，他還透過視訊通話確認是「表哥」，但10秒後電話就掛斷了。

警方已逮捕犯罪嫌疑人7人，目前此案已進入法院審判階段。

海報新聞報導，偵辦此案件的張刑警表示，一名黃姓男子5月在家收到一則私訊，對方自稱是他的「表哥」，兩人寒暄後，這名表哥請黃男幫忙轉一筆錢給一位需要資金周轉的朋友。黃男覺得有異，提出要以視訊通話，發現對方跟表哥長得一模一樣，因此放下警戒心。

據報導，這位「表哥」表示不方便直接轉帳，麻煩黃某幫他代墊一筆轉款，為表誠意他先要了黃某的銀行帳號，並稱讓朋友給黃某轉款後再讓某轉出。黃某很快就收到了對方發來的「轉帳憑證」，但實際並沒有收到這筆轉款，因此沒有立即幫「表哥」轉帳。

報導指出，大約過了20分鐘，「表哥」再次發訊息給黃某，並稱大額轉款到帳會有延遲，目前急需這筆錢，黃某能否先行墊付一下。黃某表示，雖然對方聲音較低沉，但黃男當下還是先匯出30萬元。

收到這筆錢後，對方還繼續催促黃男匯出剩餘的錢，最後帳號還被封鎖，此刻意識到不對勁的黃男，便急忙打電話給「真表哥」確認，這才驚覺遇到詐騙了，只好趕緊報警。最終，警方透過技術手段偵查，逮捕犯罪嫌疑人7人。

AI「換臉」技術在中國已被廣泛使用，詐騙案件也跟著層出不窮。此為示意圖，與新聞無...
AI「換臉」技術在中國已被廣泛使用，詐騙案件也跟著層出不窮。此為示意圖，與新聞無關。(新華社資料照片)

詐騙 AI

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