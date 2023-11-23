拒繳保護費 山西學生慘遭群毆、螃蟹夾下體

山西一所學校發生霸凌事件，學生在宿舍遭多名學生群毆，原因是沒繳保護費。(取材自觀察者網)

山西省一所學校發生霸凌 事件，家長爆料，小孩在宿舍內遭到多名學生霸凌，因為沒繳保護費，而惡霸還用螃蟹夾學生下體，行徑令人髮指。受害學生的家長怒報警，警方查證屬實，至於網傳的「脫褲拿螃蟹夾下體」一事，是言語霸凌。

觀察者網報導，山西省畜牧獸醫學 校兩名學生家長表示，一個多月來，小孩多次在宿舍內遭同學群毆，因為沒繳「保護費」，主要施暴者有四、五個學生，霸凌過程還有多人圍觀。

從影片中可見，一名學生蜷縮身體坐地上，背部遭人毆打，另段影片中，一人嗆，如果敢告訴老師就試試看。受害者劉姓學生的爸爸稱，霸凌者會跟人收20到50元(人民幣，下同，約2.8至7美元)的保護費，兒子第一次只給5元，於是被拳打腳踢、扇巴掌、用褲帶或棍子毆打身體。

劉男姊姊稱，弟弟還被迫跟另一位受害同學互毆，因為不打就會被揍。

另一名黃黃同學的父親也說，兒子曾目睹施暴者拿螃蟹夾人下體。劉男姊姊也稱，弟弟也看過宿舍桌上有螃蟹。霸凌者嗆，他曾經拿螃蟹夾過別人，如果敢告狀，就讓你嘗一嘗滋味。

兩名受害學生家長指出，「孩子有告訴過班主任，但是班主任不上報、不作為」，在他們的強烈要求下，學校20日組織了雙方家長見面，多位施暴者家長出面，劉同學的家長準備拍視頻記錄會議過程，卻被一位霸凌者家長搶手機。

太原當地警方表示，網傳的脫褲拿螃蟹夾下體一事，是言語霸凌，兩涉案學生會被依法採取刑事強制措施，案件偵辦中。