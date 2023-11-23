泰警逮多名毀容中國籍乞丐 疑涉人口販賣

被捕乞討者有明顯燙傷毀容痕跡。(取材自微博)

據泰國 媒體報導，泰國警方近日在首都曼谷區域內發現並抓捕了多名中國籍乞討者，平均每日賺進1萬泰銖，即2200人民幣（約300美元），月收有時高達36萬人民幣（約5萬美元）。但駭人的是，這些乞討者均有著相似特徵，即四肢殘缺，而且整個臉部有被燙傷毀容痕跡，泰國警方懷疑此事極可能涉及人口販賣。該訊息並衝上微博 熱搜第一名。

中國僑網微博公眾號引述泰國網報導，在這些乞討者被捕後，有開豪車的中文翻譯拿著他們的護照前來「要人」，並且自稱願意給警察1人1萬泰銖的「放人費」。泰國警察稱，此等熟悉「付錢要人」的行為有待深挖嚴查，因為非常可疑。泰國政府副發言人娜高也表示，泰國政府將追查到底。

有2000多萬粉絲的微博公眾號「Vista看天下」稱，泰國警方21日對被逮捕的6名乞討者提起公訴。根據泰國法律，行乞屬於違法行為。

泰國網報導，這些中國籍乞討者的共同特徵是「四肢殘缺，臉部毀容，持旅遊簽證進入泰國」，其中四名乞丐聲稱，身上的傷是在中國發生火災造成的；此外，他們聲稱是自願乞討，因為到泰國後沒錢，所以被建議去當乞丐，乞討獲得的錢只用於個人開支。

據報導，這些乞丐拒絕拿出護照等個人證件。一名女乞丐被捕後，有一名開豪車的中國翻譯來「撈人」，希望用錢換取保釋資格，但聲稱與乞丐不熟，僅一起吃過飯。後續調查發現，這名女乞丐持旅遊簽進入泰國後變更了學生簽，並申請線上課程。

報導稱，在泰國出現外國乞丐非新鮮事，但這次出現大規模的毀容乞討者卻是第一次，因而引起泰國社會關注。警方正在調查這些行乞者背後是否涉及人口販賣，目前已對6人提起公訴，其中一人遭到遣送回國。