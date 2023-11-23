閨密詐21萬… 上海女被騙活不過31歲 砸錢買法器續命

小霞被友人誆騙需要購買法器改運。(取材自檢察日報）

上海一名呂姓女子透過註冊多個微信 小號、一人扮演多角，向被害人小霞（化名）謊稱其「命裡注定活不過31歲」，再將低價購入的「法器」高價轉賣給被害人，共計詐騙 其近150萬元（人民幣，下同，約21萬美元），被檢方依涉嫌詐騙罪提起公訴。

澎湃新聞報導，青浦區檢察院表示，被害人小霞是一名90後，2012年在網上認識呂女，兩人從網友發展成現實生活中的好朋友；2019年，小霞因工作不順，心情一度十分沮喪，呂女便推薦她看生辰八字和算命改運。隔年，小霞再度辭職，呂女稱她住的小區風水不好，「還不如搬來與我一起住。」

小霞聽信呂女的話，兩人成為室友，但小霞做事總是屢屢不順，令她十分煩惱。呂女告訴小霞，「你這樣下去也不是辦法，我給你專門請了位資深道士看看。」小霞不疑有他，被加入一個聊天群裡，除了她們還有一名叫「王總」的人，自稱能幫她轉運，但須每個月繳納1萬元的費用，小霞二話不說，立刻轉帳。

沒想到，「王總」其實是呂女一人分飾的帳號，把小霞騙得團團轉，小霞沒有察覺異常，只覺得這名「王總」十分貼心，經常在群內告訴她平時需要注意些什麽，有時還會推薦一些轉運小物件，並稱「如果不想在我這邊買，那自行尋找途徑購買也是一樣的」，小霞自然多次掏腰包買下了這些法器。

據報導，小霞2021年離開上海工作，期間不再每月按時繳納月供。呂女再次註冊多個小號，並虛構數張聊天截圖，批判小霞行為不虔誠，並稱「這類行為要受到上天的懲罰」，藉此施壓索要錢財。

此後呂女變本加厲，利用「王總」帳號與小霞私聊，誆稱幫她觀測生辰八字後，發現近期面臨重大劫難，「魂魄恐怕無法活過31歲了」，但可透過法器來續命。

小霞此時已過30歲生日，聽到此話驚慌失措，不但將自己所有積蓄掏出用作購買法器，還向親友借款、借網貸、透支信用卡 ，並將其姊姊放在她名下的一套房產進行抵押，共計獲得近百萬元現金，全部交給王總做法事。

不過小霞反常行為引起姊姊注意，發現小霞遭詐騙，急忙報警，呂女行徑才得以曝光。自此小霞才想起此前的聊天記錄中存在諸多問題，意識到自己被多年好友騙了近150萬元。

經審查，檢察機關認為，呂某某以非法占有為目的，多次採用虛構事實隱瞞真相的方式，騙取他人財物，數額特別巨大，遂對其依法提起公訴。呂女到案後，如實供述犯罪事實，並退賠小霞人民幣27.5萬元。