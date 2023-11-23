淘寶下單5元補漏、被收9200元 北京男告施工員敗訴

李先生支付了8000元施工。(取材自上游新聞)

中國屢見防水補漏糾紛，北京 一名李先生在個人微博 發文，稱自己日前因衛生間滲漏，在淘寶花5元人民幣下單防水維修服務，沒想到施工後被索要9200元(人民幣，下同，約1292美元)維修費。李先生認為被騙，將施工員告上法院，不過法院判定證據不足、駁回全部訴訟請求。

上游新聞報導，李先生表示，他在淘寶花5元下單衛生間防水維修，隔日施工員宋姓男子上門服務；李先生強調，維修前宋男並沒有說會使用多少斤防水材料，還承諾修好後會給予一定的折扣，所以就讓其施工。但施工結束後，宋男稱防水材料用了43斤，索要9200元維修費，李先生認為價格太誇張。

李先生表示，當下他覺得自己受騙，但不想和對方起衝突，於是要求宋男簽下《防水工程施工合同》，以留下對方身分信息。

男子拍下5元的維修服務。(取材自上游新聞)

李先生指控宋男服務沒有明碼標價，「沒有標明材料費和服務費，只有打包價；二是他利用了公眾認知不足，我一個衛生間可能只要3-5斤防水材料，剩下都是摻水，他把水算成了材料費，這是欺詐行為。」

事後，李先生到法院起訴宋男，要求退還8000元施工費。為證明宋男多用了防水材料，李先生在網上調查了衛生間防水材料價格，他認為家裡衛生間只需要購買某品牌原價128元的防水材料，然後按照要求加入17公斤水，將A、B、C料攪拌均勻就可以補漏。

安徽利辛法院受理後，在今年11月進行了網上開庭，結果李先生因證據不足被判敗訴。民事判決書指出，「李某並不能舉證，淘寶網的客服或者宋某某承諾維修使用雨虹牌防水材料，故此理由不能成立。關於發票問題，雨虹防水修繕服務部僅推薦維修師傅，宋某某個人維修衛生間並不違反法律規定，李某以無單位開具的發票理由不能成立。」

對此，有律師表示，李先生家衛生間做防水維修時，對維修費提出異議，屬於維修合同糾紛。因為是小額訴訟，所以是一審終決。從判決書的描述來看，李先生輸掉官司並不冤枉。

重慶志和智律師事務所高級合夥人、監事會主任張公典律師認為，「首先李先生沒能證明和施工方約定了防水材料必須用商家淘寶店名中的雨虹牌；其次對施工方用料過多的質疑，他沒有做相關專業鑒定，僅僅是列舉了網上其他品牌的介紹，是不能作為關鍵證據採信的。李先生要想再審勝出，必須在這方面全力取證。」