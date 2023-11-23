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廣西女高中生 遭當街捅傷滿身血 凶手也是學生

中國新聞組／北京23日電
廣西柳州一名女高中生當街遇刺，受害女學生跌坐地面。(取材自縱覽新聞)
廣西柳州一名女高中生當街遇刺，受害女學生跌坐地面。(取材自縱覽新聞)

廣西柳州一名女高中生日前在街上遭持刀男子捅傷，行凶者當場被控制，女學生送醫後還處於危險期。受傷女生所在的村委會稱，行凶男生也是一名高中生，至於是否為同校學生仍待調查。

縱覽新聞報導，事發在廣西柳州市城中區某菜市場，一名高三女生被當街捅傷，傷人男子當場被附近商家控制，隨後警方將行凶男子帶走。一段網傳視頻中可看到，女生癱坐在地上，衣服、地面疑似有血跡，身旁有一名婦女正抱著她。另一段網傳視頻中，這名女生被醫護人員和圍觀群眾用擔架擡上了救護車。

多名網友稱，受傷女生是柳州市某中學的高三學生，行凶男子也是一名高中學生。

有網友還發布一則募款連結，稱籌款求助人就是受傷女生的家人，求助人胡女士稱，她的女兒姚某某今年18歲，是柳州某中學的高三學生，19日下午被他人拿刀捅傷，導致腹腔等部位出血，後送往柳州市人民醫院搶救。

胡女士文中寫到，女兒身上都是傷口，已被醫院下了好幾次病危通知書，一直處於昏迷狀態，如今還處於危險期。截至21日，這條籌款內容已有2002筆捐款，共募得3萬136元(約4235美元)。

據報導，柳州市城中區靜蘭村委會一名工作人員證實籌款信息的確是受害者母親發起，不少村民也進行了捐款。這名工作人員還稱，姚某某家庭條件一般，其父親癱瘓，僅靠母親一人打工賺錢養家。

柳州市柳東派出所表示，因該案屬於刑事案件，已移交柳州市城中分局刑偵大隊處理，目前正在調查中。

廣西柳州一名女高中生當街遇刺，緊急送醫治療。(取材自縱覽新聞)
廣西柳州一名女高中生當街遇刺，緊急送醫治療。(取材自縱覽新聞)

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