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15歲女陪侍 「吹了近一箱啤酒」墜3樓

中國新聞組／北京23日電
15歲的丹丹從KTV所在的三樓墜下後入院治療。(取材自上游新聞)
15歲的丹丹從KTV所在的三樓墜下後入院治療。(取材自上游新聞)

成都一名15歲少女日前酒後從一商場3樓墜落，揭露鑫銀匯KTV涉嫌非法組織未成年人有償陪侍的黑幕；警方表示，已對此刑事立案，正在進一步偵查中。涉事鑫銀匯KTV已暫停營業。

上游新聞報導，15歲的丹丹（化名）8月26日淩晨1時許，從位於成都市天府新區華陽街道鑫苑摩鄰天地商場三樓的鑫銀匯KTV門口墜落，導致多處粉碎性骨折伴出血、失血性休克，肺挫傷伴感染。事發前，她在該KTV包房內陪客人大量飲酒，「吹(豪邁喝酒之意)了近一箱啤酒。」

8月26日淩晨1時許，15歲的丹丹在大量飲酒後從3樓墜落到一樓。(取材自上游新聞...
8月26日淩晨1時許，15歲的丹丹在大量飲酒後從3樓墜落到一樓。(取材自上游新聞)

事發近3月後，丹丹身體慢慢恢復正常。這件事，也揭開了鑫銀匯KTV進行未成年人有償陪侍黑幕的一角。據丹丹講述，和她在KTV一起工作的還有多名未成年人。

報導說，丹丹出今年2月她從成都某中學輟學後，先是在火鍋店打了一個多月的工，後因為年齡原因被辭退。3月24日，她在快手平台上接到一「夜場」工作邀約，稱「保底工資一萬五」。直至進入KTV工作，她才發現這裡有10多位像她一樣的女孩。女孩們都由「老大」帶著，在這家KTV從事陪侍工作，名義上跟KTV之間沒有關係。她們的工資由KTV日結，通過KTV酒水銷售系統支付，工作內容是陪客人喝酒、擲骰子、唱歌、點歌等。

8月25日晚，丹丹和另外一名女生接待了兩個前來消費的客人。兩名客人點了一箱半百威啤酒，「所以我一直在吹瓶。」「當時總共喝了接近一箱。」丹丹說，在喝完最後一瓶後，她就倒在地上了。在衛生間嘔吐了過後，丹丹回到了休息室。她給母親打了一個電話，告訴母親說「太累了，不想上班了。」

在和母親通話過程中，她又感到一陣難受，再次去了衛生間。「出來以後，我整個人都是無意識狀態，也不知道我的手機在哪裡，也不知道往哪裡走。」等再次恢復意識時，她已經躺在了醫院的搶救室中。

丹丹的母親彭女表示，當天凌晨1時29分，彭女微信突然彈出一條陌生好友申請，對方自稱是丹丹朋友，並告訴彭女「丹丹現在在醫院。我們請假出來耍，去上個廁所的功夫回來，她就跳樓了。」對方強調：「等會兒警察問千萬不能說她（丹丹）在幹夜場。」

8月26日淩晨3時46分，彭女趕到雙流區第七人民醫院，並報了警。在和警察一起抵達ICU門口後，KTV帶組負責人林某告知彭女，丹丹是自己摔下樓的。

三天後，丹丹從ICU轉入普通病房。

警方經調取現場監控發現，2023年8月26日事發當日，丹丹自行從事發地三樓跳下，已初步排除他人作案的可能。涉事KTV暫停營業，警方以涉嫌組織未成年人進行有償陪侍為由立案偵查。

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