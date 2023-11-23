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網路買衣服一等30天 網友吐槽：秋裝未到寒潮來了

中國新聞組／北京23日電
雙十一電商狂歡後，物流快遞迎來配送高峰，圖為順豐速運陶然營業部快遞員正在分揀快遞，準備配送。 (中新社)
雙十一電商狂歡後，物流快遞迎來配送高峰，圖為順豐速運陶然營業部快遞員正在分揀快遞，準備配送。 (中新社)

「雙十一」購物節結束，在天貓、京東等平台，中國很多消費者晚上付完尾款，第二天就收到快遞了，這樣的發貨速度令人驚嘆。與之形成對比的是，一些商家設置「超長預售期」，有消費者「買夏裝要秋天發貨，買秋裝要冬天發貨，今年買的衣服明年穿。」不少人抱怨秋裝未到寒潮來了，實在太離譜了。

中新網報導，一名消費者夕夕從某平台購買了一件衣服，一等就是近一個月，衣服到貨時，夕夕發現已經不適合當下的天氣了。

消費者不斷向店家催促發貨。(取材自大皖新聞)
消費者不斷向店家催促發貨。(取材自大皖新聞)

「網購就是圖個方便，預售的衣服到貨就過季了，網購還有什麽意義？」雖然預售要等，但夕夕認為商家和消費者協商一致，並且能夠在預售期內發貨即可，但預售商品無限地延遲發貨讓她忍無可忍。她隨即向某平台客服投訴，經過複雜的投訴流程，平台為她賠償了一定金額。

愛網購的楚楚就飽受延遲到貨的不便，「冬天買的羽絨服春天才收到，春天買的開衫夏天才收到，夏天買的連衣裙秋天才收到，秋天買的風衣冬天才收到」，這是楚楚網購的經歷。「雖然做生意不易，但對於消費者付完款才去織布料的商家，希望平台能夠加以整頓。」楚楚說。

一名李姓女子在購物平台買衣服，等了一個月還未發貨，她選擇退款後，無意中再次打開該店鋪，卻看到「您在本店已被限制購買。」

有購物平台的客服表示，一般來說，採購時間為3-28天，採購到之後再為顧客發貨，如果斷貨會向品牌方申請調貨，這就是不能給出明確的發貨時間，並且可能讓消費者等待很久的原因。該客服還提到，不保證能夠代購到，如果沒有調貨成功會退款。

一間線上女裝店工作人員稱，現在商家不敢盲目壓貨，店裡預售的衣服的確是還沒做，因為不確定這款衣服能不能賣得好。顧客下單之後，店鋪再根據這款衣服的「數據」下單，「我們店裡出售第一批商品時一般會設置20天預售期，積攢到一定訂單量之後批量下單，不會一次性下單」。

上海律師夏海龍表示，預售期和發貨都關乎消費者的重大利益。商家首先要做的就是對商品明碼標價，尤其要標明消費者可以享受的優惠折扣以及相關條件，並應事先告知消費者預售期限、發貨時間等關鍵信息，充分保障消費者的知情權、自由選擇權。

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