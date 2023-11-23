鬥魚CEO陳少杰被捕 傳與年收益1.77億涉賭直播間有關

鬥魚董事會主席陳少杰。（取材自微博）

中國電競直播公司鬥魚的CEO陳少杰在傳出失聯超過一個月後，官方直至昨日才證實，陳少杰已經因涉及賭場罪被捕，成為罕見在美股上市的中企高層被捕案例。業內傳出，陳少杰可能與之前涉嫌賭博、吸金數億的鬥魚直播間「長沙鄉村敢死隊」有關。

四川成都都江堰市公安局昨日公布前述訊息，鬥魚公司則於21日公告陳少杰被捕消息，強調公司尚未收到任何正式通知，並稱陳少杰持續被拘留及隨後的法律訴訟和執法行動，可能對公司的聲譽、業務和業績產生「重大不利影響」。

鬥魚以遊戲直播為主，輔以體育、綜藝、娛樂等直播業務，總部位於武漢 ，2019年在美國納斯達克上市。據財新網報導，本月4日起，關於陳少杰失聯近三周的消息就已在網上流傳，但當時鬥魚公司表示內部仍在溝通了解中。

鬥魚的大股東是騰訊，至今年3月持股約37.7%，陳少杰則占17%。目前鬥魚市值不到剛上市時的十分之一，僅2億多美元(約14.2億人民幣)。

對於陳少杰被捕原因，澎湃新聞援引消息人士說法指出，或是因涉嫌賭博，陳少杰的賭博經歷可追溯到十多年前，與原人人網負責人許朝軍有關；另，業界有傳聞稱，也可能與此前鬥魚直播間「彡彡九戶外」、「長沙鄉村敢死隊」涉賭有關，「鬥魚賭博案看似是主播行為，實際是老闆在幕後操盤」。

今年2月成都市中級人民法院曾召開新聞背景說明會，成都商報指出，「彡彡九戶外」直播開設賭場案被列為去年十大典型案例之一，也是公安部督導辦理的全中國首例直播平台涉賭案件。直播主被控共計組織抽獎4267場，有442萬餘人次參與，參賭資金近1.2億元人民幣。

澎湃新聞報導，「長沙鄉村敢死隊」利用鬥魚的各種抽獎規則進行涉嫌賭博活動，用戶在一段時間內購買指定道具，即可參與價值1000元到數萬元的虛擬貨幣 抽獎。「長沙鄉村敢死隊」再透過支付寶 等第三方渠道，等額購買虛擬貨幣來兌現獎金。

不少青少年沉迷其中，損失慘重且不能自拔。有用戶半小時內在該直播間瘋狂下注30多萬元。第三方直播數據平台統計，「長沙鄉村敢死隊」2020年收益高達1.77億元。

不過「長沙鄉村敢死隊」在2021年被多家媒體曝光涉賭，目前在鬥魚平台上已經無法搜索到。