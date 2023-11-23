鬥魚CEO陳少杰被捕 傳與年收益1.77億涉賭直播間有關
中國電競直播公司鬥魚的CEO陳少杰在傳出失聯超過一個月後，官方直至昨日才證實，陳少杰已經因涉及賭場罪被捕，成為罕見在美股上市的中企高層被捕案例。業內傳出，陳少杰可能與之前涉嫌賭博、吸金數億的鬥魚直播間「長沙鄉村敢死隊」有關。
四川成都都江堰市公安局昨日公布前述訊息，鬥魚公司則於21日公告陳少杰被捕消息，強調公司尚未收到任何正式通知，並稱陳少杰持續被拘留及隨後的法律訴訟和執法行動，可能對公司的聲譽、業務和業績產生「重大不利影響」。
鬥魚以遊戲直播為主，輔以體育、綜藝、娛樂等直播業務，總部位於武漢，2019年在美國納斯達克上市。據財新網報導，本月4日起，關於陳少杰失聯近三周的消息就已在網上流傳，但當時鬥魚公司表示內部仍在溝通了解中。
鬥魚的大股東是騰訊，至今年3月持股約37.7%，陳少杰則占17%。目前鬥魚市值不到剛上市時的十分之一，僅2億多美元(約14.2億人民幣)。
對於陳少杰被捕原因，澎湃新聞援引消息人士說法指出，或是因涉嫌賭博，陳少杰的賭博經歷可追溯到十多年前，與原人人網負責人許朝軍有關；另，業界有傳聞稱，也可能與此前鬥魚直播間「彡彡九戶外」、「長沙鄉村敢死隊」涉賭有關，「鬥魚賭博案看似是主播行為，實際是老闆在幕後操盤」。
今年2月成都市中級人民法院曾召開新聞背景說明會，成都商報指出，「彡彡九戶外」直播開設賭場案被列為去年十大典型案例之一，也是公安部督導辦理的全中國首例直播平台涉賭案件。直播主被控共計組織抽獎4267場，有442萬餘人次參與，參賭資金近1.2億元人民幣。
澎湃新聞報導，「長沙鄉村敢死隊」利用鬥魚的各種抽獎規則進行涉嫌賭博活動，用戶在一段時間內購買指定道具，即可參與價值1000元到數萬元的虛擬貨幣抽獎。「長沙鄉村敢死隊」再透過支付寶等第三方渠道，等額購買虛擬貨幣來兌現獎金。
不少青少年沉迷其中，損失慘重且不能自拔。有用戶半小時內在該直播間瘋狂下注30多萬元。第三方直播數據平台統計，「長沙鄉村敢死隊」2020年收益高達1.77億元。
不過「長沙鄉村敢死隊」在2021年被多家媒體曝光涉賭，目前在鬥魚平台上已經無法搜索到。
近期傳出被捕的中國企業高層還有中遠海運集團旗下中遠海發董事長劉冲，他已於本月21日被公司公告辭去董事長職務，但財新網指出他7日被帶走，且辦公室被查封。消息稱，劉冲可能牽涉到幾年前集團旗下另一家上市子公司的借殼案。
上一則
法外長本周訪華 緩和反補貼調查貿易緊張
下一則
FB留言