橡膠條、竹竿、粗繩全用…花式「打人」短片引流亂象多

中國短片平台上，近期出現出現各種含有暴力內容的短片。(取材自南方都市報)

充氣棒、橡膠條、拖鞋、竹竿、鍵盤、粗繩……近期在中國短片平台上，出現各種含有暴力內容的短片，有的是暴力懲罰，有的是暴力毆打，搜索「尖叫雞蒙眼打人」還會發現大量同類型視頻。這些短視頻暴力內容為何爆火？對於這種「打人」引流的短片類型應該又有什麼監管措施？

南方都市報報導，視頻平台搜索「打人」字樣，發現短視頻暴力內容頻現，而且不少拍攝者假借「花樣遊戲」、「團建」和各種「梗」，想要規避被定性「暴力」的風險。許多打人影片以團建和朋友遊戲為名義，明顯有表演成分，但被打的人都齜牙咧嘴，四處逃竄，打人者瘋狂奮力揮動工具。

在一視頻平台，「玖月爆笑」7月發布視頻中，一女子被男子用竹竿打屁股後，她們石頭剪刀布，男子輸了，女子又用竹竿擊打男子屁股，獲得接近4000個讚。之後，兩人有用門板木條、粗繩、拖鞋、鍵盤開打。12分鐘的視頻，都是各種花樣的打人內容。

打開小紅書App 和其他視頻平台搜索「尖叫雞蒙眼打人」，也會發現大量同類型視頻。影片中，「蒙眼大俠」瘋狂追打四隻「閃電尖叫雞」（每人腳下綁著兩隻尖叫雞玩具）。「蒙眼大俠」拿著充氣軟棒或膠皮條狀物。網友彈幕發：「使勁打」、「某某太狠了」，獲點2萬以上點讚。

此外，在「叫你的朋友來玩無聲挑戰的遊戲」中，兩個人戴著粉紅色和綠色的橡膠魚頭套，先是石頭剪刀布，輸者用一個不銹鋼小盆壓在臉上，臉和盆中間墊了一塊類似海綿的緩衝墊，勝利者用手猛擊盆子，輸者被震得暈頭轉向。

一位在短視頻領域從事多年的人士介紹說，暴力或者演繹暴力的短視頻主播並不在少數，他們目的是想通過製造衝突場景、直播暴力場面吸引用戶為他們「叫好」，並會用「我會打得更厲害」等這類話語引導用戶去打賞主播。

中國傳媒大學文化產業管理學院法律系主任鄭寧認為，這類短片的火爆，無疑是向社會傳遞了一種暴力情緒，有違中國相關管理規範。此外，依民法典的規定，民事主體從事民事活動，不得違反法律，不得違反公序良俗。但這些暴力內容，違背了公序良俗。

近年來，相關監管部門和行業協會推出了一系列規範短片、直播的規定。2022年6月，國家廣播電視總局、文化旅遊部印發「網路主播行為規範」，指出網路主播應堅持正確政治方向、輿論導向與價值取向，積極實踐社會主義核心價值觀，崇尚社會公德、恪守職業道德、修養個人品德。