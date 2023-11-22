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世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

老師薪水不夠家長墊？陝西1中學號召家長每人交200元

中國新聞組／北京22日電
陝西西安長安區第七中學。(取材自微博)
陝西西安長安區第七中學。(取材自微博)

陝西西安有家長在網上爆料，長安區第七中學召集學生家長開會，因學校財政困難，為提高老師工作積極性，增加老師薪酬，所以向每位同學收費200元人民幣(約27美元)。此事引發部分家長不滿。

瀟湘晨報報導，18日的網傳截圖顯示，「24屆高三三班家長群」顯示有成員76人，群暱稱為某某爸爸的家長稱，「學校一直免費周五晚上和周六給學生補課……現在財政吃力，無法給上課老師支付課時費，老師也要養家糊口，她們是唯一和我們沒有血緣關係希望孩子好的人……所以號召家長，希望我們大家理解支持學校」。

緊接著群暱稱為某某媽媽的家長發文稱，「剛才我代表本班家長到會議室開會，學校領導讓我轉達一下自己建議：為了給學生創造一個更好的學習氛圍，提高老師工作積極性，建議適當增加老師薪酬。由於學校財政困難所以每位同學收200元錢。望各位家長互相告知…」之後，有群內家長留言「同意」。

事情發生後，有家長將上述截圖發到網路上，表達了自己的不滿。

長安區第七中學的一名工作人員，他表示學校沒有要求家長出200元給老師增加薪酬，是家長自發的行為，「家長主動提出的，學校沒有同意。」西咸新區教體局的一名工作人員稱，正在核查和處理。

陝西西安長安區第七中學有家長提議，增加老師薪酬，向每位同學收費200元。(取材自...
陝西西安長安區第七中學有家長提議，增加老師薪酬，向每位同學收費200元。(取材自微博)

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