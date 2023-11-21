黑龍江2歲女童 注射阿奇黴素猝死 母控：不是疑難雜症居然給治沒了

小含生前照片。（取材自上游新聞）

黑龍江省林口縣一名年僅32個月大的女童小含（化名），此前因細菌感染住院，沒想到在注射阿奇黴素次日病情惡化，出現呼吸困難，在轉院途中死亡。林口縣衛生健康局目前已介入調查，而涉事主治醫師則暫停工作。

上游新聞報導，女童小含的母親丁女士表示，上月29日，小含因輕微發燒到牡丹江市一家三甲醫院就醫。檢查結果顯示，小含血液常規顯示白血球增高，診斷為普通細菌。由於症狀較輕，為了方便照顧，在醫院建議下，丁女士便帶著小含回到老家縣城醫院治療。

小含住院後接受6天靜脈點滴，病情仍無好轉，且出現咳嗽、反覆發燒症狀。丁女士指出，女兒住院第十天，醫師注射阿奇黴素，隔天女兒出現精神萎靡、氣喘憋悶等症狀，多名醫師查看後僅稱「沒有問題」，但小含病情持續惡化，出現呼吸困難，臉色蒼白。

據報導，丁女士認為情況有異，要求轉院，但院方此時表示小含病情十分嚴重。轉院過程中，小含失去生命徵象。

丁女士哽咽說，女兒才32個月，出事前體重只有20多斤，質疑「孩子不是疑難雜症，居然給治沒了」，她控訴院方，事發6天始終沒有人露面，只能無奈投訴媒體討要說法。

事件曝光後引發廣泛關注，林口縣衛生健康局有關負責人回應，目前已按照法律途徑進行屍檢，結果還沒有出來；在等待結論期間，涉事的主治醫師已經暫停工作。

丁女士指控，醫師在未獲知風險、未進行血液檢測 支原體及心電圖的情況下，給小含注射阿奇黴素。據了解，阿奇黴素屬新一代廣效型抗生素，適用敏感細菌引起的支氣管炎等下呼吸道感染、皮膚及軟組織感染；新冠疫情 期間，傳出阿奇黴素合併奎寧，能在5天之內清除新冠肺炎 病毒，讓它成為最熱門的藥品。