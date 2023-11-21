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重慶嫗跌落廢棄廠房 「沒吃沒喝6天」奇蹟獲救

中國新聞組／北京21日電
重慶一名老人跌落廢棄廠房，受困6天後成功救出。（取材自上游新聞）
重慶一名老人跌落廢棄廠房，受困6天後成功救出。（取材自上游新聞）

重慶一名罹患失智症的王婆婆，日前獨自外出卻失聯6天5夜，原來是她不慎跌落一處廢棄舊廠房，幸好被搜救人員尋獲時生命徵象平穩，僅身上有幾處擦傷，送醫治療並無大礙。

上游新聞報導，事發在重慶沙坪壩青木關，王婆婆14日獨自外出，疑似因步行到陌生地方時踩空摔倒，從彩鋼棚上方跌落到廢舊廠房裡，由於地處偏僻，周圍也無人活動，王婆婆受困多日才被發現。

王婆婆的丈夫表示，家人發現王婆婆走失後便迅速報警，警方隨即展開搜索，但連兩天都沒有發現王婆婆蹤影，求助重慶藍天救援隊協尋。

重慶藍天救援隊隊員李光友表示，救援隊15日展開搜索行動，由於山高霧大、氣溫低，任務難度非常大，還出動搜救犬、紅外線探測儀等，希望能盡快找到王婆婆。

李光友表示，搜救行動持續到19日，「考慮到老人可能會跌倒，這次我們沿著深溝、水池等容易出錯而不易出來的地方進行逐一分組排查。」終於發現疑似王婆婆的腳印，最後在一處廢棄廠房外圍的排水溝發現她的身影。

據報導，搜救人員找到王婆婆時，雖然無法動彈但生命徵象平穩，緊急送往醫院治療。李光友說，王婆婆受困6天不吃不喝奇蹟獲救，「我們也非常激動，有些兄弟還哭了。」

王先生表示，妻子受困的地方非常偏僻，又有茂密的藤蔓覆蓋，幸好被細心的隊員發現，否則後果不堪設想。王婆婆因為摔倒，身上有幾處擦傷和破損，正在醫院觀察治療。

重慶一名老人跌落廢棄廠房，地點非常偏僻。（取材自上游新聞）
重慶一名老人跌落廢棄廠房，地點非常偏僻。（取材自上游新聞）
重慶一名老人跌落廢棄廠房，地點非常偏僻。（取材自上游新聞）
重慶一名老人跌落廢棄廠房，地點非常偏僻。（取材自上游新聞）

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