異議人士孫林 在家與警衝突死亡

中國異議人士孫林日前在南京家中與多名公安發生肢體衝突後，送醫後死亡；「快70歲了，哪裡打得過一幫小夥子？」，海外人權組織和孫林的朋友敦促當局調查及公布孫林的死因。

法廣網報導，孫林受傷送醫不治身亡。消息最早來自澳洲 的民間組織「中國政治及宗教受難者後援會」創辦人孫立勇。

孫立勇18日對外通報，17日中午，南京玄武分局國保警察闖入孫林家，隨後鄰里聽到房內發出打鬥聲，下午2點44分孫林被送入江蘇中西醫結合醫院，5點45分醫院出具孫林死亡報告。

孫立勇稱，上周五10點44分家人還與孫林通話，孫林一切正常。3天前孫林剛剛做過全面體檢，身體狀況正常。

孫立勇的通報還說，17日晚上，孫林的家屬被國保傳到醫院，家屬要求見遺體，被國保拒絕，次日凌晨3點多，才放家屬回家。目前孫林遺體由南京國保控制，已被從醫院轉移到了南京西天寺。孫林去世後，國保控制了孫林的女兒孫藝嘉，併到孫林前妻何方的住所，要求何方做孫藝嘉的工作，不許鬧事，否則後果自負。

報導指出，68歲的孫林筆名孓木，原為博訊新聞網、無疆界等媒體的公民記者，主要報導民間維權事件、揭露社會陰暗面。

2008年，孫林被當局以聚眾擾亂社會秩序等罪判刑4年。出獄後，孫林資助四川異議人士陳衛的妻子，又協助山東異議人士張林的妻子和兩個女兒前往美國駐上海總領事館等，還在網上發表批評中共 政權的文章。2018年，孫林被以煽動顛覆國家政權罪判刑4年。