午飯太慢開飯 有小學生餓到低血糖、一年級就得胃炎

示意圖。(新華社)

中國媒體調查發現，多數學校午餐時間安排在11點40分之後，有些學校甚至超過12點。有四成孩子曾跟家長反映過學校午餐開飯太晚，有近一半的孩子會因為午餐太晚而喊餓，或者出現低血糖 頭暈。

潮新聞報導，有家長反映，小學不像幼兒園，上午有課間的營養餐。近90%的孩子每天在7點半之前吃早餐，其中有將近一半在7點之前就已經早早吃完。

「孩子上小學以後，每天早上8點不到就要趕到學校，所以早餐一般在7點半之前搞定，可是太早了，孩子沒有什麽胃口，一直吃得都不是太好。」有家長說，之前幼兒園有早午餐，中飯前還會提供一點水果、點心之類的，但小學裡取消了這個環節，又不允許帶吃的，只能硬扛到吃中飯。結果有一次孩子在學校餓得頭暈了，「大概是低血糖了。」

還有家長反映，其實學校裡午餐時間並不晚，但因為老師拖堂、孩子訂正作業等各種原因，耽誤了吃午餐的時間，導致12點多甚至到下午1點才能吃上午餐，孩子一年級上半個學期就得胃炎了。」

現在學校一般都幾點吃午飯？問卷調查結果顯示，近六成學校將午餐安排在11點半到12點之間，不過有三成學校安排在了12點之後。

「一般學生7點40分左右就到學校了，上午課程安排挺滿的，除了主課外，還有半小時的大課間活動，所以吃午飯要延遲到12點之後。」有老師坦言，早上4個多小時的安排，別說小孩，連老師們有時候都會覺得有點餓，會在辦公室稍微吃點東西填肚子，「私底下聽學生們偷偷討論，覺得午飯太晚，真的會有點餓。」

因為午餐吃得太晚，問卷中超過一半的孩子在學校曾喊餓或出現過問題，為此有家長還向學校和相關部門建議，能否在上午加一頓早午營養餐？哪怕來一盒牛奶 或者一個雞蛋 也好。

杭州有些學校考慮到正在長身體的孩子胃口大，有提供課間餐，一般在上午第二節課後，會讓孩子們吃一點水果，下午也有點心時間。不過現實是，很多家長對課間餐營養搭配、品種、價格等方面要求不統一，比如不同意孩子吃課間餐，因為會搞到晚飯吃不下，且有些娃對雞蛋、牛奶過敏，不少學校在實施中確實難以統一訂購課間餐。

問卷調查顯示，近七成學校不提供課間餐，75%的學校不允許孩子帶點心、水果到校，但仍有六成家長給孩子偷偷帶。

還有學校，針對不同年級的孩子，推出了錯峰吃飯。比如杭州市濱和小學，最早吃中餐的是一年級，考慮到孩子們年齡小吃得慢，11點15分就排隊就餐了，而吃飯效率高的中高年級，就安排在了12點整。