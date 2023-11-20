上海男偷香油錢 辯菩薩手比OK 網諷：菩薩說的是判30年

事發現場。（取材自南方都市報）

上海崇明區港西鎮慎修庵功德箱裡的香油錢近日遭竊，警方逮獲竊嫌覃男，他坦承偷了9個功德箱裡的香油錢，但辯稱「是借不是偷」，因為他曾問菩薩能不能拿功德箱裡的錢，「菩薩用手比了『OK』」。警方當然不採信，已依涉嫌盜竊罪將覃男刑拘。不少網民在評論區留言嘲諷「這個是精英啊」，「菩薩說的是30，要判30年的」。

南方都市報報導，上海慎修庵報警稱功德箱內香油錢被偷，庵內每十天清空一次功德箱內香油錢，這次與之前相比，在香客人數差不多的情況下，香油錢少了一大半。而每個功德箱上合頁螺絲都已鬆動，明顯有盜竊痕跡。崇明警方接警後，迅速開展調查，很快鎖定嫌犯覃姓男子。

經調查，覃男於10月中旬，駕車前往崇明相關廟、庵踩點。10月23日凌晨，通過翻牆的方式進入慎修庵，先後對庵內9個功德箱香油錢盜竊。

施依印，又稱皈依印、護法印。（取材自微博）

覃男還狡辯稱，自己不是偷，而是借。「我問菩薩能不能拿功德箱裏的錢？菩薩比OK！」覃男因涉嫌盜竊罪，被崇明警方依法刑事拘留。

根據大菩文化微信 公眾號，所謂的菩薩比OK，其實是佛教中菩薩「八手印」中的「施依印」，又稱皈依印、護法印，左手拇指的指尖輕觸小指以外任一指的指尖，其它三指自然翹起，代表皈依佛、法、僧三寶。結此印者有大日如來、觀世音菩薩、綠度母等。