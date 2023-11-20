1天13張罰單 上海3銀行被罰款逾2300萬元

工行上海市分行前行長顧國明被終身禁止從事銀行業工作。（取材自微博）

中國國家金融監管總局上海監管局日前一連開出13張罰單，涉及轄內三家銀行、一家保險 機構，以及相關責任人。其中，上海銀行因32項違法違規事實，收到兩張罰單，合計被罰款1380萬元（人民幣，下同，約192.5萬美元），三家銀行合計被罰逾2300萬（約320.8萬美元）。時任工行上海市分行副行長、行長顧國明則被終身禁止從事銀行業工作。

中國國家金融監督管理總局上海監管局日前披露了9張有關工商銀行上海市分行的罰單，該銀行因八項違法違規行為被責令改正，並罰款740萬元。而顧國明對上述八項違法違規行為負直接管理責任，被禁止從事銀行業工作終身。

事實上，顧國明2021年8月時，就因受賄1.36億餘元（約1896.9萬美元），被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。此外，工商銀行上海市分行及下轄支行的7名相關人員也被罰款5萬元或10萬元不等。

依據上海監管局披露，工商銀行上海市分行共有8項主要違法違規事實：一是超越權限開展經營性物業貸款 業務，二是違規將不符合條件的企業授信轉授權至支行，三是經營性物業貸款授信管理嚴重不審慎，四是經營性物業貸款用途審核不嚴，五是授信決策及管理嚴重不審慎，六是違規向項目資本金不足的房地產項目提供融資 ，七是經營性物業貸款未嚴格落實專戶管理要求，八是受理並發放不符合條件的固定資產貸款。

而顧國明在2002年6月至2019年6月間先後擔任工商銀行上海市分行副行長、行長、黨委書記等職務，分管授信審批部、信貸管理部、主持全行工作等。2005年至2019年間，其利用上述職務便利，為相關單位和個人在辦理融資貸款、項目配資、承攬工程等事項上提供幫助，謀取利益，共計收受賄賂折合1.36億餘元。

其他銀行方面，上海銀行分別因涉及數據報送存在偏差等19項違法違規事實、涉及理財業務等13項違法違規事實，合計被罰1380萬元。法國巴黎銀行（中國）被罰210萬元，主要違法違規事實包括：代理關聯方債券交易業務不符合商業原則、內部控制嚴重違反審慎經營規則、績效考評管理嚴重違反審慎經營規則。

此外，建信人壽上海分公司因「對投保人隱瞞與保險合同有關的重要情況」，被責令改正，並處罰款29萬元。