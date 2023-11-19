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粵男連上23天班出車間4分鐘猝死 官方認定：非工傷

中國新聞組／北京19日電
何先生提供弟弟的出勤紀錄，稱弟弟連上23天班後猝死。（取材自大風新聞）
何先生提供弟弟的出勤紀錄，稱弟弟連上23天班後猝死。（取材自大風新聞）

何先生的弟弟何某在廣東省佛山群志光電有限公司上班，8月10日中午，何某從車間出來4分鐘，正在去吃飯的路上，突然吐血猝死。但當地人社局認定結果是非工傷，引發家屬不滿。

華商報報導，何某的哥哥何先生認為，弟弟連上23天班，是不是工傷公司都應該賠付，以工傷為由推脫是在推卸責任。「我們找公司，公司說有保險，但人社部門認定不是工傷，我們行政復議了，結果也沒有改變。公司到現在還沒賠償，我們現在也不知道該怎麼辦了。」

據報導，在何先生提供的弟弟2023年出勤紀錄中，7月顯示，7月3日至17日連上15天班，休息1天，7月19日至8月9日連上22天班，8月10日打了上班卡，未打下班卡。上班卡時間在上午7時12分至19分不等，下班卡時間從下午6時32分至7時31分不等。在居民死亡醫學證明（推論）書上，小何年齡為35歲，死亡日期為2023年8月10日，原因為猝死。

報導稱，負責處理何某一事的工作人員表示，出事的第二天，公司就向人社部門遞交工傷認定的相關資料，認定結果是非工傷，依據為不是工作時間，也不是在工作崗位。他們公司給員工都買了社保，意外險也能賠一些。

「能賠付金額和家屬要求的差距較大，家屬要100多萬元。家屬覆議了，最終結果還沒告知到我們，會根據結果執行。」工作人員說，對於家屬提出的連上23天的情況，其實每天的工作時間沒有那麼長，應該不存在過勞的情況，連上20多天的情節還需要再核實，「人猝死後未解剖，所以醫院也沒說具體的死因，只是說猝死。」

報導指出，廣東省佛山市南海區人力資源及社會安全局9月27日出具行政復議答覆書顯示，該局於2023年8月11日受理佛山群志光電有限公司的工傷認定申請後開展調查，並於2023年8月14日作出「工傷認定舉證通知書」並有效送達給公司方，2023年8月16日公司方出具「不予舉證說明」，其後，答覆人綜合所有材料以及自身調查所得， 2023年8月23日作出「不認定工傷決定書」，並依法向各方當事人送達。答辯人所作的上述認定工傷決定，程序合法。

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