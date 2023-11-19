免單券變優惠券「滬上阿姨」被投訴吃相難看

網友截圖。（取材自滬上阿姨官方微信公眾號）

中國奶茶連鎖品牌「滬上阿姨」被用戶投訴，在小程序領到的奶茶券不到兩分鐘竟然被回收了，並稱從免單券變成了9.9元（人民幣，下同）優惠券。這行為引發部分消費者不滿，稱「滬上阿姨」回收券的行為「吃相難看」、「玩不起」、「騙註冊」。「滬上阿姨」回應稱，因小程式系統網路波動，免單券顯示出現異常，目前修復並且補發。

南方都市報報導，據多位消費者在社群平台上曬出的截圖顯示，多數網友在11月17日中午12:50左右領了「滬上阿姨」的「9.9元購輕乳花茶系列單杯飲品券」免單券，不過，等到13：07左右，用戶又收到了一張「9.9元購輕乳花茶系列單杯飲品券」，但該券類型為減至券。

有領到免單券的消費者稱，她是在11月17日「滬上阿姨」公眾號發布的文章中點擊鏈接拿到券的，在券被回收後，她甚至懷疑自己的眼睛是不是看錯了。目前「滬上阿姨」已經補了她一張免單券，該券顯示「免1件」。

有部分網友懷疑，「滬上阿姨」並沒有打算派發免單券，可能是因為設定失誤，把9.9元優惠券設定成了免單券。

「滬上阿姨」官方微博 針對此事回應稱，為慶祝「滬上阿姨」東方輕乳花茶系列全國上新，首日已派發10萬張新品免單券，但由於中午小程序系統網路波動，免單券顯示出現異常，問題已修復且補發。為表歉意，已加送10萬張9.9元新品體驗券。

有網友質疑「滬上阿姨」將免費券收回後，補發的是9.9元新品體驗券，針對該問題，「滬上阿姨」官方微博回覆稱，給用戶補發的優惠券包括免費券以及新品體驗券，共兩張。