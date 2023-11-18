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父母訂「娃娃親」收豪禮 彝族女17歲被逼嫁 網友質疑為何不跑

中國新聞組／北京18日電
「彝家女兒」自稱被定娃娃親，遭父母逼結婚，引來網友質疑。（取材自微博）
「彝家女兒」自稱被定娃娃親，遭父母逼結婚，引來網友質疑。（取材自微博）

一名自稱「彝家女兒」發影片，稱自己22歲，從小被定了娃娃親，17歲時被父母逼迫嫁人，18歲在男方家裡被強迫發生關係。官方回應說，正在核實調查。

來源：YouTube

綜合媒體報導，帳號名為「彝家女兒」的博主稱從小被定了娃娃親，17歲被父母逼迫結婚，還稱當時自己沒跑是因為男方給了父母聘金，如果跑了，擔心家裡無力償還。

有網友紛紛質疑其是在做戲博取同情圈錢，隨後，「彝家女兒」發布手舉身分證的實名認證視頻，回應網友質疑關於「為什麼不跑不反抗」等問題，影片中曾提到給了自己的爸爸媽媽高昂的彩禮，如果自己跑了，家裡無力償還等，稱之前所講定下娃娃親被逼結婚等是自己的真實經歷，有半句假話願意承擔法律責任。

「彝家女兒」稱，（之前的）視頻我沒有想到會有這麼高的熱度和關注，然後很多人就模仿我出這樣的視頻，博取流量。我自己也不懂得網絡，然後就說了很多關於錢的事情，導致大家覺得我是騙子，來圈錢的，現在我被網暴，很無助，我都不知道該怎麼辦了；我私下沒有也不會收任何人一分錢，也不需要大家籌款；大家不要去網暴我的父母網暴我，我的父母也是受了老一輩的古板思想影響，做了那樣的事情，他們現在也很後悔。

涼山彝家自治州網信辦工作人員回應稱：「這個事情我們已經知曉，相關情況正在核實和調查中。」

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