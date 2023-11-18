我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約市消防局長：秋冬防火 將定期檢查華埠電單車行

紐約客談／清白法案已成定局 盼防堵漏洞

江蘇男微信下注 中了500萬…但老闆忘了出彩票 法院判賠24萬

中國新聞組／北京18日電
江蘇一名男子微信上買彩票，中了500萬元，但彩票店老板卻忘了打彩票，法院判賠24萬元。示意圖。（取材自中國小康網／視覺中國圖）
江蘇一名男子微信上買彩票，中了500萬元，但彩票店老板卻忘了打彩票，法院判賠24萬元。示意圖。（取材自中國小康網／視覺中國圖）

江蘇男子李男通過微信向一間彩票店的張姓老闆下注彩票，結果中了500萬元（人民幣，下同），李男興奮取彩票領獎時，張姓老闆卻稱他收款後忘打彩票。李男氣得將張姓老闆告上法院。法官認為張姓老闆依法應當賠償，但基於中獎射幸概率的稀釋，不宜全額賠，判張姓老闆賠李男24萬餘元。此判決引發網友批評，並質疑「若老闆領了彩金500萬元再賠24萬餘元，怎麼算都划算」。

新晚報報導，江蘇張家港法院近日公開一起案例。李男通過微信告知彩票店老闆張姓老闆購買彩票的自選號碼，並通過微信紅包支付彩票款20餘元，張姓老闆收款後忘打彩票。

開獎結果顯示，李男欲購買的彩票號碼中有10個號碼與中獎號碼一致，如成功購買，扣除個人所得稅後中獎金額為400萬餘元。 為此，李男將張姓老闆訴至法院，要求賠償損失。

法院經審理認為，張姓老闆在接受李男委託並收取李男購買彩票的款項後怠於打印彩票，導致李男未能中獎，張姓老闆的行為在主觀上存在重大過失，客觀上造成了李男喪失中獎機會和獎金金額的損失，故張姓老闆作為受托人應當承擔賠償責任。

本案中，鑑於500萬元大獎中獎的概率極低，屬於概率學上的小概率事件，張姓老闆可預見的中獎金額必然要受到射幸概率的稀釋，故不宜按中獎金額確定損失金額。 

法官說，受托人作為彩票代銷從業人員，忘打彩票存在重大過失，應當承擔賠償責任；委託人也存在選任不當、未催促提醒的過失，根據過失相抵規則，委託人也應自擔與其過錯相當的責任。結合雙方的過錯程度，法院酌情確定張姓老闆應承擔損失金額為24萬餘元。 法院判決後，雙方當事人均未上訴，且張姓老闆已按判決履行付款義務。

網友對此評論，「中獎彩民得多難受」、「趕快去查一查去領五百萬是不是彩票老闆的親戚朋友」、「

這種判決無疑是在為彩票店老闆開脫，彩票店老闆應該承擔80％以上的損失」、「你這事兒可真是倒楣了」。

微信

上一則

被裁員工批蔚來：須買自家車才能保住工作

延伸閱讀

江蘇62歲老董娶26歲妻 喊46歲岳父「爸」 網酸：有錢真好

江蘇62歲老董娶26歲妻 喊46歲岳父「爸」 網酸：有錢真好
「蜘蛛俠」小偷垂降入室 搶走彩票香菸

「蜘蛛俠」小偷垂降入室 搶走彩票香菸
洛杉磯蜘蛛俠垂降入店 香菸彩票現金打包

洛杉磯蜘蛛俠垂降入店 香菸彩票現金打包
家長間吵架 江蘇母帶年幼子女跳湖、1死2重傷

家長間吵架 江蘇母帶年幼子女跳湖、1死2重傷

熱門新聞

「明家集團」轉移旗下詐騙集團成員時，對試圖逃跑的人進行屠殺。圖為「明家集團」準備把人活埋。（取材自X平台）

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

2023-11-15 07:30
Katie（中）成功尋親後在宗祠前留影 (視頻截圖)

尋親6年終於圓夢 美國女孩回寧波的家了 第一站先到杭州還願

2023-11-11 06:30
男子將頭埋進女子胸前「吃奶」。（取材自微信）

「名師工作室」成炮房 男女鎖上門吃奶激吻被直播 他只撐3分鐘

2023-11-09 09:30
霍英東家族第三代次孫霍啟山，傳追求中國游泳「仙氣蝶后」張雨霏，引來中港媒體關注。（取材自Instagram）

霍啟山傳狂追「仙氣蝶后」 張雨霏隨郭晶晶當霍家媳婦？

2023-11-16 01:11
緬甸北部果敢自治區是電信詐騙集團聚集重地，緬甸政府16日逮捕當地電詐集團「明氏家族」的3大頭目，並移交中國公安。（取自觀察者網）

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

2023-11-16 10:18
拆解報告顯示Mate 60 Pro零件中製比率為47%，南韓居次，零組件供應比率為36%。(路透)

日經：華為Mate 60 Pro拆解 中製零件比率47％

2023-11-12 19:55

超人氣

更多 >
3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊

3星座發脾氣最傷人：牡羊軟硬不吃不理性 這星座只想顧自尊
不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃

不掃落葉運動漸受歡迎 但兩個地方還是得掃
再撐一下…「3生肖」本月底順利翻身 貴人相助機遇多

再撐一下…「3生肖」本月底順利翻身 貴人相助機遇多
困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了

困擾許多人…全球男子生育能力下降 原因找到了
一個人搭郵輪？你得多付費

一個人搭郵輪？你得多付費