江蘇男微信下注 中了500萬…但老闆忘了出彩票 法院判賠24萬

江蘇一名男子微信上買彩票，中了500萬元，但彩票店老板卻忘了打彩票，法院判賠24萬元。示意圖。（取材自中國小康網／視覺中國圖）

江蘇男子李男通過微信 向一間彩票店的張姓老闆下注彩票，結果中了500萬元（人民幣，下同），李男興奮取彩票領獎時，張姓老闆卻稱他收款後忘打彩票。李男氣得將張姓老闆告上法院。法官認為張姓老闆依法應當賠償，但基於中獎射幸概率的稀釋，不宜全額賠，判張姓老闆賠李男24萬餘元。此判決引發網友批評，並質疑「若老闆領了彩金500萬元再賠24萬餘元，怎麼算都划算」。

新晚報報導，江蘇張家港法院近日公開一起案例。李男通過微信告知彩票店老闆張姓老闆購買彩票的自選號碼，並通過微信紅包支付彩票款20餘元，張姓老闆收款後忘打彩票。

開獎結果顯示，李男欲購買的彩票號碼中有10個號碼與中獎號碼一致，如成功購買，扣除個人所得稅後中獎金額為400萬餘元。 為此，李男將張姓老闆訴至法院，要求賠償損失。

法院經審理認為，張姓老闆在接受李男委託並收取李男購買彩票的款項後怠於打印彩票，導致李男未能中獎，張姓老闆的行為在主觀上存在重大過失，客觀上造成了李男喪失中獎機會和獎金金額的損失，故張姓老闆作為受托人應當承擔賠償責任。

本案中，鑑於500萬元大獎中獎的概率極低，屬於概率學上的小概率事件，張姓老闆可預見的中獎金額必然要受到射幸概率的稀釋，故不宜按中獎金額確定損失金額。

法官說，受托人作為彩票代銷從業人員，忘打彩票存在重大過失，應當承擔賠償責任；委託人也存在選任不當、未催促提醒的過失，根據過失相抵規則，委託人也應自擔與其過錯相當的責任。結合雙方的過錯程度，法院酌情確定張姓老闆應承擔損失金額為24萬餘元。 法院判決後，雙方當事人均未上訴，且張姓老闆已按判決履行付款義務。

網友對此評論，「中獎彩民得多難受」、「趕快去查一查去領五百萬是不是彩票老闆的親戚朋友」、「

這種判決無疑是在為彩票店老闆開脫，彩票店老闆應該承擔80％以上的損失」、「你這事兒可真是倒楣了」。