自家醫師舉報 西安1醫院為賺回扣 用藥貴40倍

涉事醫院藥局曾拒絕提供該藥售價。（取材自赤焰新聞）

陝西省西安胸科醫院一名醫師舉報院方捨棄1元的利福平膠，使用價格攀升40倍的利福平注射液，醫師因此獲得6元或者藥費15%的回扣，且持續已近十年，引發熱議；目前西安市衛健委介入調查。

赤焰新聞報導，舉報者稱，利福平膠囊和利福平注射液在療效上沒有太大差別，「出現這種過度使用的情況，主要還是因為有藥商的『帶金銷售』在裡面。」

舉報者透露，利福平膠囊在該院33塊錢一盒，平均一天不到一塊錢，而該醫院從2014年開始大規模使用利福平注射液，一位患者一天大概需要使用一支到一支半針劑，價格相當於膠囊的40到50倍。醫師每開出一支利福平注射液，可以得到6元錢的提成。

報導指出，利福平為利福黴素類半合成廣譜抗菌藥，可用於治療結核、麻風以及多種敏感菌所致感染。說明書明確註明了只能用於不能口服的患者。而利福平注射液的適用症也明確寫出：不能耐受口服治療時，本品作為利福平口服液制劑的替代。

據報導，今年8月，西安市胸科醫院黨委副書記、院長李向前因涉嫌嚴重違紀違法，經西安市紀委監委指定管轄，接受西安市藍田縣紀委監委紀律審查和監察調查。李向前落馬前擔任西安市胸科醫院院長近20年。

此外，該院醫療器械採購問題也曾被媒體曝光。今年4月，當地媒體發文稱，西安市胸科醫院招標「有貓膩」——2021年與2022年兩次招標採購胃腸鏡中，同醫院、同品牌、同型號兩次招標價格相差了305.9萬元人民幣。對此網民痛批，「吃相太難看」。