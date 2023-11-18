「外賣媛」擺拍送牛雜湯惹眾怒 當事網紅道歉：為流量冒充騎手

網紅冒充外送員擺拍。（視頻截圖）

中國網路近日流傳一段視頻，一名身材曼妙、穿著黃色制服配短裙、黑絲襪加高跟鞋的「女外賣員」送牛雜湯，聲稱只在深夜外送，每份價格1400元（人民幣，下同）到2000元不等，被解讀是「新型賣淫模式」，引發網民撻伐。警方調查稱視頻是拼湊內容，未涉及不法。不過當事網紅11月16日對此公開道歉，稱視頻是自己為獲取流量而擺拍，以後不會再犯。

綜合九派新聞、白鹿視頻報導，網傳視頻、照片中，一名年輕女性身著騎手工服、黑絲襪在送外賣，被網友抓包，質疑女子冒充外送員進行擺拍，並戲稱女子是「外賣媛」。對此，海南省瓊中黎族苗族自治縣公安局發布公告稱，「外賣店鋪深夜營業，售1400元牛雜湯粉被質疑提供非法服務」的網路傳言為謠言，網傳店舖未提供非法服務，「外賣員」圖片來自網路拼湊。

當事網紅「小逗逗」在其網路帳號上發布的道歉信內容稱，為獲取流量，她冒充騎手身分，擺拍了送外賣的相關視頻、照片，這些視頻、照片在網路上流傳，給廣大騎手群體帶來了困擾，損害了騎手群體的形象，給社會公眾帶來了誤解。

「我已經認識到錯誤，在此刪除所有相關視頻和照片，並向所有騎手誠懇道歉，對不起，以後不會再犯了。」「小逗逗」在道歉信中說。

這則道歉內容引發熱議，有不少網友留言：「杜絕擺拍行為吧」，「不能為了流量炒作」，「騎手不容易，擺拍的那些視頻和照片確實太過了」，「很容易誤導人」，「這種擺拍讓人家怎麼看女騎手」。

目前，在當事網紅的網路帳號上，各種穿著外送員工裝的擺拍視頻、圖片已經不可見。

近日，中央網信辦祕書局發布專案行動通知，提出將集中整治7類問題。其中，「對特定群體污名化」被列為問題之一。今年1月18日，中央網信辦開展的專項行動也曾提出，要嚴管借低俗著裝、露骨動作等方式，打造「酒店媛」「景點媛」「雪媛」「農媛」「佛媛」「病媛」 「外賣媛」等各類低俗人設，進行炒作引流的問題。