緬北電詐集團明氏家族 2女戶籍在雲南 恐罪加一條

明菊蘭。（頻頻截圖）

中國出重拳打擊緬北電詐，近日逮獲當地電詐第五大家族「明氏家族」祖孫三代成員。據報導，頭目明學昌的兩個兒子都掌握武裝力量，但其大兒子明國安因墜馬摔成截癱，前往泰國 救治，此次逃過一劫。明學昌的女兒、孫女同時擁有雲南戶籍，兩人恐罪加一條。律師解讀，明氏家族若數罪全部坐實，可能執行死刑，明家人的家產可能也將用來退賠受害者損失。

浙江溫州公安機關公開懸賞通緝 緬北電信詐騙集團 明氏家族頭目明學昌及其二兒子明國平、女兒明菊蘭、孫女明珍珍四人，11月16日在中緬合作下，逮捕明國平、明菊蘭、明珍珍並移交中國公安機關，頭目明學昌被指畏罪自殺身亡。

明珍珍。（頻頻截圖）

綜合九派新聞、上游新聞報導，明氏家族靠販毒、博彩發家，這些年靠電信詐騙。明學昌年輕時，在村裡經常偷搶，後來當了官。知情人士稱，明家掌握「三營兵權」，即邊防營、警察營、民兵營。「僅警察營都有上千人，政府正規軍都沒有他私家的多。表面上當兵，實際上荷槍實彈護詐，每月發3000（人民幣，約415美元）到5000元工資。」

明學昌還將子女安排在關鍵崗位，兩個兒子都掌握武裝力量。大兒子明國安原是老街警察21營營長，控制了警察部隊，擔任城鎮開發建設管理局副局長等，黑白通吃。知情人透露，明國安在街頭騎馬時不慎墜馬，摔成截癱，後前往泰國救治，讓他成為明家唯一沒上通緝令的人。明學昌二兒子明國平，據稱接任了警察部隊21營營長。

明學昌的女兒明菊蘭、孫女明珍珍在電詐集團中也擔任重要角色。而從中國發布的通緝令來看，這兩名女性都具有雲南戶籍，有中國身分證，分別設籍在雲南省臨滄市鎮康縣、雲南省臨滄市耿馬傣族佤族自治縣。至於兩人為有雲南戶籍，當地警方表示，「不好解答」。而據河南澤槿律師事務所主任付建分析，中國不承認雙重國籍，兩名女性恐涉違法。