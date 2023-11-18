緬北電詐集團明氏家族 2女戶籍在雲南 恐罪加一條
中國出重拳打擊緬北電詐，近日逮獲當地電詐第五大家族「明氏家族」祖孫三代成員。據報導，頭目明學昌的兩個兒子都掌握武裝力量，但其大兒子明國安因墜馬摔成截癱，前往泰國救治，此次逃過一劫。明學昌的女兒、孫女同時擁有雲南戶籍，兩人恐罪加一條。律師解讀，明氏家族若數罪全部坐實，可能執行死刑，明家人的家產可能也將用來退賠受害者損失。
浙江溫州公安機關公開懸賞通緝緬北電信詐騙集團明氏家族頭目明學昌及其二兒子明國平、女兒明菊蘭、孫女明珍珍四人，11月16日在中緬合作下，逮捕明國平、明菊蘭、明珍珍並移交中國公安機關，頭目明學昌被指畏罪自殺身亡。
綜合九派新聞、上游新聞報導，明氏家族靠販毒、博彩發家，這些年靠電信詐騙。明學昌年輕時，在村裡經常偷搶，後來當了官。知情人士稱，明家掌握「三營兵權」，即邊防營、警察營、民兵營。「僅警察營都有上千人，政府正規軍都沒有他私家的多。表面上當兵，實際上荷槍實彈護詐，每月發3000（人民幣，約415美元）到5000元工資。」
明學昌還將子女安排在關鍵崗位，兩個兒子都掌握武裝力量。大兒子明國安原是老街警察21營營長，控制了警察部隊，擔任城鎮開發建設管理局副局長等，黑白通吃。知情人透露，明國安在街頭騎馬時不慎墜馬，摔成截癱，後前往泰國救治，讓他成為明家唯一沒上通緝令的人。明學昌二兒子明國平，據稱接任了警察部隊21營營長。
明學昌的女兒明菊蘭、孫女明珍珍在電詐集團中也擔任重要角色。而從中國發布的通緝令來看，這兩名女性都具有雲南戶籍，有中國身分證，分別設籍在雲南省臨滄市鎮康縣、雲南省臨滄市耿馬傣族佤族自治縣。至於兩人為有雲南戶籍，當地警方表示，「不好解答」。而據河南澤槿律師事務所主任付建分析，中國不承認雙重國籍，兩名女性恐涉違法。
至於明氏家族可能涉及的刑責，香港01報導，中國公安部發布的懸賞通告顯示明氏家族犯罪「極其惡劣」。著名律師周兆成表示，根據國際慣例，明氏三人將由中國審判機關按照中國法律依法嚴判。其中，故意殺人、故意傷害、綁架罪等犯罪的最高刑，皆為死刑。若全部坐實，可能會被數罪並罰，執行死刑，明家人的家產可能也將用來退賠受害者損失。
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