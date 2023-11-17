連播5天遊戲 河南實習大學生猝死…公司：沒僱傭關係
河南一名就讀平頂山職業技術學院的大三生李某，在實習階段與某公司簽訂合作協議遊戲直播，每天從晚上播到白天，沒想到日前下播後在宿舍猝死。李某的父親要求公司負起責任，但公司表示與李某不存在雇傭關系，只願意給5000元（人民幣，下同）慰問金。
九派新聞報導，李某父親稱，兒子10月14日到11月5日是白班，11月5日到10日是夜班。據室友和同事反映，直播一般是9到10個小時，具體時間不固定。當天李某清晨6時許下播，17時30分在租住的宿舍猝死。
李某父親指控，「孩子簽的是合作協議，現在公司推托稱不是在職人員」。李先生表示，死因據派出所和醫院說是屬於非正常死亡，學校在學生實習的時候買了一份保險，正在和保險公司溝通。
直播公司法人張先生表示，公司與李某霖不存在雇傭關系，也不會給其開實習證明，「沒有雇傭關系，小孩是家裡（租住地）猝死的，他還有其他兼職。跟我們沒有關係，他不在上班時間。他想來就來，想走就走」。張先生說，「他都熬了好長時間的夜了，本來是白天播的，什麽時候改成晚上播的，我們也不清楚，只有後台才能看到他在打遊戲」。
最後，張先生列舉了四點與公司無關的理由，第一，「他是在住的地方死亡的，不是上班時間；第二，他住的地方不是我們提供的；第三，我們沒有勞動關係；第四，我們沒有任何剝削他的行為。」
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