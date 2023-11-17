連播5天遊戲 河南實習大學生猝死…公司：沒僱傭關係

遺體火化證明。（取材自九派新聞）

河南 一名就讀平頂山職業技術學院的大三生李某，在實習階段與某公司簽訂合作協議遊戲直播，每天從晚上播到白天，沒想到日前下播後在宿舍猝死 。李某的父親要求公司負起責任，但公司表示與李某不存在雇傭關系，只願意給5000元（人民幣，下同）慰問金。

九派新聞報導，李某父親稱，兒子10月14日到11月5日是白班，11月5日到10日是夜班。據室友和同事反映，直播一般是9到10個小時，具體時間不固定。當天李某清晨6時許下播，17時30分在租住的宿舍猝死。

李某父親指控，「孩子簽的是合作協議，現在公司推托稱不是在職人員」。李先生表示，死因據派出所和醫院說是屬於非正常死亡，學校在學生實習的時候買了一份保險 ，正在和保險公司溝通。

直播公司法人張先生表示，公司與李某霖不存在雇傭關系，也不會給其開實習證明，「沒有雇傭關系，小孩是家裡（租住地）猝死的，他還有其他兼職。跟我們沒有關係，他不在上班時間。他想來就來，想走就走」。張先生說，「他都熬了好長時間的夜了，本來是白天播的，什麽時候改成晚上播的，我們也不清楚，只有後台才能看到他在打遊戲」。