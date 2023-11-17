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山東幼兒園驚傳猥褻 女童遭男童脫褲塞異物長達一小時

中國新聞組／北京17日電
女童送醫治療。（取材自澎湃新聞）
女童送醫治療。（取材自澎湃新聞）

山東菏澤一間幼兒園驚傳猥褻案，一名女童午休時，被一名男童掀開被子，隨後更脫下女童的褲子，疑似往其下體塞異物，整個過程持續一個多小時，現場兩名老師渾然不覺。此事引發社會廣泛關注，輿論一面倒批評男童的家教，並要求應追責老師，因為這兩名老師當時竟在玩手機。而女童因此仍在醫院治療。當地教育局表示已和警方介入調查。

綜合香港01、澎湃新聞報導，事發在11月15日的東城社區香格里拉幼兒園，園內的監視器所攝像顯示，一名男童趁幼兒園午休時間，同學都睡著了，偷偷掀開旁邊女同學的被子，隨後脫下對方的褲子，疑往其下體塞進異物，過程重複多次，時間長達一個多小時，而現場兩名老師完全沒發覺。

女童午休期間遭男童掀開被子，下體更疑被塞異物。（取材自時間視頻）
女童午休期間遭男童掀開被子，下體更疑被塞異物。（取材自時間視頻）

這起事件是因為女童回家後，一直不停地哭說身體不適，家長將女童送醫治療並住院檢查，隨後到幼兒園調監視器才發現女兒竟在幼兒園午睡時遭到男童猥褻，氣得在社群平台發聲，指責老師未在第一時間處理的原因竟是兩名老師都在玩手機，未盡到監護責任，讓家長無法接受。

此事也發網民眾怒，紛紛留言「這個應該可以追責男童父母吧。太壞了」，「這什麼樣的家庭啊」，「小男孩的家長教的好，讓小男孩從小看到一些小視頻之類的？」「小朋友午睡，老師都是隔一會兒都要巡視的才對呀，之前上班規定每半小時巡視一次」，「怎樣的家長教導這樣的孩子」，「首先是老師失職」。

目前，牡丹區教育局表示已和警方介入調查。教育局強調，如若確實存在幼兒園午休期間女童遭到男生猥褻的情況，將堅決依法處理，並加強對幼兒園的管理和監督，確保類似事件不再發生。

教育局 香港

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