山東16歲女身亡 養父母收6.6萬配陰婚 生父報案

山東16歲少女墜樓身亡後，疑被養父母配陰婚，引發爭議。(取材自頂端新聞)

山東聊城一名16歲少女小丹2022年底墜樓身亡，養父母卻以6.6萬元(人民幣，下同，約9142美元)將她與另一意外身故的男孩冥婚。生父孫先生認為，女兒生前長期遭養父母辱罵才會輕生，於是報警，希望查名小丹養父母是否存在家暴 和侮辱屍體行為。此事引發網友關注，覺得女生太可憐。

頂端新聞引述澎湃新聞報導，根據小丹生前的微信 聊天紀錄顯示，她向好友訴說經常遭養母劉某麗辱罵，「她的話老狠毒」、「老傷人了」，導致她曾經有過輕生行為；小丹還在筆記本寫下「連我多大了都不知道」、「唉，幹啥都幹不好」，在其社群平台也寫道「但願下輩子不要這麼難過」。

小丹的生父孫先生哭泣表示，2005年家境不太好，家裡還有雙胞胎孩子，但意外懷孕了。「家人想要給這孩子一條生命」，決定將女兒送養。

孫先生研判，小丹一直不知道自己是養女，他們去探望時也隱瞞親生父母的身分，假扮成親戚，並認為小丹獲知自己是養女時可能有心理壓力。在成長過程中，小丹可能對自己的身分有過懷疑，她向好友表示「我記著小時候俺哥好像說我不是親生的」。

小丹輕生後，養父母曾透露小丹內向話少，認為她處於青春叛逆期；但是小丹與閨密的對話卻顯示常遭母親劉某麗辱罵，令生父懷疑小丹可能遭到體罰家暴。

據報導，孫先生曾試圖接受小丹的死亡事實，但在發現女兒冥婚後，堅持要追究養父母的法律責任。他表示，養父母沒有經過他與妻子的同意就將小丹配給別人冥婚，「配陰婚肯定要給孩子換洗衣服這樣，涉及到侮辱，我們認為他們有非法所得，構成侮辱屍體罪」。

孫先生又稱，已故男孩的親屬向小丹養母付了6.6萬元，不包括醫院屍檢、藏屍的費用，一開始還要了18萬。不過，男孩的父親否認配婚成功，說當時仲介告知有位女孩吃錯藥身故，提出6.6萬元可冥婚，但雙方因價格談不妥而作罷。

事發至今，小丹生父仍希望警方查實女兒養父母家是否有家暴和侮辱屍體，追究對方刑責。不過今年10月中旬，冠縣公安局以證據不足作出不予立案決定。

而關於對「配陰婚」，冠縣公安局人士表示，未查到可以對當事人懲戒的法律依據。