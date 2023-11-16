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吉林農婦生10孩、死4個 最小女嬰腋下潰爛 網：想起徐州鐵鍊女

中國新聞組／北京16日電
視頻平台博主帶著兔兔直播。（影片截圖）
視頻平台博主帶著兔兔直播。（影片截圖）

網傳吉林長春一名有智力障礙的農婦先後生下10個孩子，然家庭條件較為惡劣，目前撫育6個孩子，有的有智力缺陷，至於其他的孩子，「有的死了，有的掉河裡了」。村幹部稱他們一家有政府幫扶補助，節育「沒法勸」。這家人的境遇引來不少博主到現場拍視頻甚至直播帶貨，有網民稱「猛然想起了徐州豐縣鐵鍊女」，批評政府不應幫扶，「你愈幫她愈生」。

綜合香港01、澎湃新聞報導，據視頻發布人11月13日稱，這一家人居住在吉林省長春市德惠市大青咀鎮一村莊，有關第10個腋下潰爛的女孩名為「兔兔」，視頻片段是很久以前拍的，目前兔兔狀況良好。同日，當地兩名村民證實，這對夫妻都是本村人，總計可能生了10個，但現在只剩6個，因為死了幾個。

當地村幹部對此表示，孩子父親59歲、母親40多歲，母親為本村人，有智力障礙，有辦理殘疾證。目前夫妻二人共撫育6名孩子，其中有孩子智力上有缺陷。他證實確實有孩子死了，但總共多少不太清楚；又稱他們一家以前在河邊，給孩子在河裡洗澡，丈夫會捕魚拿去賣。至於腋下潰爛問題，兔兔已經恢復健康。目前有政府幫扶補助。

網上有多個視頻平台帳號曾上門拍攝兔兔一家，某個有近5萬粉絲的博主帳號中，包括該博主抱著兔兔直播售賣商品的視頻，另有帳號專門以拍攝兔兔一家情況為主要內容，簡介就是「關注擁有10個孩子的家」。當地村民稱，兔兔一家在網上很紅，「博主還帶他們家去吃飯」。

在幾個短視頻中，女子和幾個男孩的衣服上滿是汙垢，幾個男孩的面部、手部也有汙垢，家中髒亂。

對此，當地村幹部表示：「很多網紅給他們送東西，他們也是吃幾口就丟了。給他們收拾屋子，過了幾天，又是那樣。那些網紅主要就是來送點東西、收拾屋子，僅此而已。」

當地有村民說，這對夫妻所生孩子有幾個陸續離世，「有的有病，有的掉河裡了」。現在她家的6個孩子中，最小的還是個嬰兒，有兩個孩子有智力障礙，有個女孩已經結婚了，另外兩個孩子在上學。她家裡還有一名老人。現在每天都有多個博主在她家拍視頻，也有一些網民給她家寄東西。

對此，許多網民認為，政府不應該幫扶這樣的家庭，且應輔導他們節育：「殘障妻子，怎麼結的婚，為什麼『願意』生的孩子，懂的都懂」，「猛然想起了徐州豐縣鐵鍊女，這是無形的鐵鍊」，「超生也不管管嗎？」「也是，現在超生相當於立了大功」，「這種就不該幫助，你愈幫她愈生」，「真的服了」。

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