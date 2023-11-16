廈門10元餐廳暴紅 市監突擊 查出10餘缺失

自助餐廳被指部分蔬菜票據資訊不全。(視頻截圖)

中國民眾和年輕人近年瘋「10元（人民幣，約1.3美元）自助餐館」，不僅便宜還管飽。不過福建廈門一地市監局人員近日對一家十元自助餐館進行突擊檢查，竟發現了十餘項缺失，不僅部分食材票據憑證不齊全，難以溯源，還存在上菜動線須經一小段路程，但運餐車卻不密封、沒保溫，以及地板油膩打滑、門前三包區域有汙垢等問題，已要求該餐館整改。

每日經濟新聞報導，「很好吃的十元自助餐館！真的只要十元，超級離譜的價格。」最近，廈門「隨便吃」、「管飽」等為關鍵字的「十元自助餐館」突然走紅。商家以經濟實惠、選擇多元等賣點，吸引了不少顧客。這麼實惠的自助餐館後廚衛生乾不乾淨？不少網友很關心。

據廈門廣電報導，近日，思明區市場監管局梧村市場監管所執法人員對位於湖濱北路的十元自助餐廳「村有良品」進行突擊檢查。

據了解，該自助餐館今年4月辦理營業執照開門經營，在廈門有三家連鎖餐館，座無虛席，店外還排起長龍。不只老人、小孩用餐，也有年輕情侶。自助餐館食材以豬肉和蔬菜 為主。

但報導說，執法人員對索證索票和食品安全追溯核查發現，自助餐館主要食材之一豬肉，透過「入市必登」系統可以查到透過檢疫檢驗合格的「上市憑證」；採購的蔬菜和米類食材雖能做到索證索票，但是部分票據資訊卻不齊全，缺少供貨方蓋章和聯絡電話等。「萬一碰到抽檢不合格的食材，無法溯源，存在食品安全隱患。」執法人員立即要求商家整改。

執法人員在現場檢查。(視頻截圖)

據報導，受場地限制，該自助餐館的後廚和用餐區域分在兩個店面。餐飲食材從隔壁店加工好後送到用餐區域，需要經過一小段路程。執法人員看到運餐車太過簡易，不密封，沒有保溫條件，運餐過程可能有交叉汙染的隱患，同時也無法確保食物中心溫度不得低於70℃的用餐要求。

此外，後廚操作間只安裝了一盞滅蠅燈，無法滿足實際需求。執法人員建議餐廳後廚增加兩盞大的滅蠅燈。後廚和前台沒有隔間，容易導致油汙侵襲和蚊蟲交叉汙染，需要加上簾子或玻璃拉門進行阻隔。另外，一個調味盆沒有遮蓋。